Erbitterter Streit im Kinderfußball: Neue Mannschaften ohne Trainingsmöglichkeit

Wenn zwei sich streiten, gibt es in diesem Fall nur Verlierer. In Teltow wird derzeit im Kinderfußball um Mannschaften und Trainigskapazitäten gekämpft. Auch die Frage, wie viel Kommerz das Ehrenamt verträgt, wird gestellt. Am Ende bleiben irgendwie alle auf der Strecke, vor allem aber die Kinder und Jugendlichen, die nur eines wollen: Fußball spielen.

Begonnen hatte alles damit, dass sich im Teltower Fußball Verein 1913 (TFV) über die Zeit die Fronten zwischen der Vereinsvorsitzenden Silke Scheler und dem früheren Jugendleiter Thomas Willmuth zunehmenden verhärteten. Scheler räumt ein: „Es wird gemenschelt und wir als Verein haben sicher auch nicht alles richtig gemacht. Aber die Grenze ist für mich da, wo das Fairplay leidet, auch im Umgang miteinander.“

Die Abspaltung

Dass hier irgendwann keine gemeinsame Basis mehr zu finden war, zeigt das Ende der gemeinsamen Zeit: Scheler betont, Willmuth sei nicht ausgeschlossen worden. Dieser erklärt hingegen, er habe den Verein nicht freiwillig verlassen, sondern sei „gegangen worden“ und präsentiert eine „Kündigungsbestätigung“. Da er seinen Beitrag für seinen neuen Status als passives Mitglied nicht innerhalb eines Monats eingezahlt hatte, werde davon ausgegangen, dass er seine Mitgliedschaft ablehne, heißt es darin. Und: Man bestätige ihm hiermit das Ende seiner Zugehörigkeit zum TFV mit Ende März 2020.

Da habe es dann mit dem Verein „Sport und Spaß“ gerade gepasst. Hier wollte er mit zwei ehemaligen TFV-Jugend-Mannschaften – seiner eigenen und der eines befreundeten Trainers – beginnen und eine Fußballsektion aufbauen. Auch hier gehen die Meinungen auseinander, Scheler sagt, er habe drei Mannschaften aus seinem alten Verein mitgenommen. Unabhängig davon seien aber rasch weitere Kinder und auch Erwachsene dazu gekommen, so Willmuth, unter anderem auch aus dem Verein „Sport und Spaß“, und nun wolle man im besten Fall mit sechs Mannschaften aus 65 Kindern und 15 Erwachsenen an den Start gehen.

Kapazitätsengpässe in der Region Teltow

Schon nächstes Jahr möchten seine Teams am Spielbetrieb teilnehmen. Schönheitsfehler daran: Willmuth hat keine Trainingsflächen. In Teltow gibt es nur wenige passende Plätze: Den Jahnsportplatz, der ausschließlich den rund 25 Mannschaften des TFV zur Verfügung steht. Der Fußballplatz in Ruhlsdorf, der als Rasenplatz jedoch nur im Sommer bespielbar ist und ausschließlich von den neun Teams des SV Ruhlsdorf 1893 genutzt wird. Und den Sportplatz John-Schehr-Straße neben der Anne-Frank-Grundschule, der gemeinsam bespielt wird.

Doch schon lange ist bekannt, dass es in der Region Teltow Kapazitätsengpässe gibt. 2016 habe eine Studie aufgezeigt, dass drei neue Fußballplätze benötigt würden, sagt Jens Hempel, Vorsitzender des SV Ruhlsdorf. Seitdem sei zwar ein neuer RSV-Platz in Kleinmachnow eröffnet worden und der Jahnsportplatz zum Kunstrasenplatz umgebaut worden, doch das seien nur Tropfen auf dem heißen Stein. „Seit Jahren haben wir einen Aufnahmestopp, weil wir wissen, dass wir keine Kapazitäten haben.“ Auch Scheler sagt, sie habe keine Probleme gehabt, die abgeworbenen Mannschaften wieder rasch aus den Wartelisten aufzufüllen.

Auf der Suche nach einer Spielstätte

Um für das nächste Jahr Spielbetrieb anmelden zu können, muss Willmuth aber eine Bestätigung Teltows vorweisen können, dass er über eine Spielstätte verfügt. Aus diesem Grund gab es bereits mehrere Treffen, darunter auch einen Runden Tisch mit allen beteiligten Vereinen und der Stadt Teltow. Hier wurde von allen Seiten Kompromissbereitschaft signalisiert – doch in der Zwischenzeit haben sich die Fronten verhärtet.

„Bei dem Treffen im Rathaus hat er zwei Mannschaften für den Start bestätigt. Okay, das könnte mit etwas Einschränken funktionieren. Aber mittlerweile heißt es, er möchte mit zehn Mannschaften starten, mit Spielern vom TFV, dem RSV, aus Ruhlsdorf, Großbeeren, Berlin. Wir können aber keine sechs bis zehn Mannschaften mehr unterbringen“, so Scheler. Willmuth betont auf Nachfrage, es seien keine zehn, sondern höchstens sechs Teams, er wäre aber für nächstes Jahr auch mit zwei Kleinfeldteams und einer Großfeldmannschaft zufrieden. „Da reden wir von fünf bis sechs Trainingseinheiten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum man sich jetzt so stur stellt.“ Seiner Meinung nach wären „im Prinzip“ auch ausreichend Kapazitäten für alle sechs Teams vorhanden.

Silke Scheler, Teltower FV. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

In den sechs Wochen, seit die neue Fußballsektion gegründet wurde, sind offensichtlich viel böse Worte gefallen. So berichtet Willmuth, der TFV hätte erklärte, „sie werden alles versuchen, dass wir wir keine Kapazitäten bekommen und keinen Fuß in diese Türe bekommen werden.“ Scheler streitet das ab. So stimme das nicht. „Aber es ist natürlich klar, dass wir nicht begeistert sind und natürlich unsere Bedarfe verteidigen werden.“

Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) findet in der Stadtverordnetenversammlung, in der Willmuth seinen Spielstätten-Bescheid einforderte, deutliche Worte: „Diese Zusage werden Sie von mir so nicht bekommen, weil die Voraussetzungen nicht zutreffen.“ Er ist sauer über die Unruhe, in den vergangenen Wochen in die Fußballwelt seiner Stadt gebracht wurde. „Ich erlebe hier, dass nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet wird.“ Er kündigt an, sich zur Streitschlichtung an den Landesfußballverband wenden zu wollen. Ein ähnliches Ziel hat Willmuth: „Sicherlich hilft aber auch ein kurzfristiger Termin aller Beteiligten, wo eine neutrale Person die Kapazitätenlage sichtet und feststellen kann, das alle Vereine ohne Einbußen von Kapazitäten, spielen und trainieren können.“

„Früher hat man sich zuerst eine Spielstätte gesucht“

Er kämpft – denn die Kinder, die bei ihm angemeldet sind, haben sich darauf verlassen, dass sie weiterhin Fußball spielen können. Doch er kann ihnen derzeit keinen Platz fürs Training bieten. Bei ihren alten Vereinen haben sie aber schon gekündigt. Michael Grunwaldt, Präsident des RSV Eintracht 1949, kritisiert das: „Früher hat man sich zuerst eine Spielstätte gesucht und dann was aufgebaut. Dieser Verein macht es andersrum. Das finde ich bedenklich. Jeder weiß, dass die Zusatzkapazitäten nicht da sind – aber man drängt trotzdem auf den Markt. Der nächste gründet dann einen Schwimmverein und verlangt von der Stadt, dass sie eine Schwimmhalle baut?“

Willmuth hat ein Konzept gemacht, welche Trainingszeiten die anderen beiden Vereine seiner Meinung nach abgeben könnten. Und er hält die Pläne des TFV, jetzt mit Mädchenmannschaften zu starten und ein Damenteam aus Berlin zu holen, für ein Aufbauschen der benötigten Kapazitäten. „Das sind nach unseren Recherchen künstliche Zahlen.“ Scheler streitet das ab, diese Pläne hätten schon länger bestanden. Aber Willmuth ist davon überzeugt, dass mit aller Macht versucht wird, dass er die Deadline für die Anmeldung für die nächste Spielzeit verpasst.

Bürgermeister will mehr Zeit

Und Schmidt appelliert sogar offen an ihn, erst das Jahr danach anzustreben. So schnell könne Willmuth keinen Spielbetrieb aufziehen. Dieser kontert: „Das wissen Sie doch gar nicht.“ Schmidt zeigt das Offensichtliche auf: „Sie bringen keine Platzkapazitäten mit.“ Doch Schmidt geht es auch um etwas Anderes: „Ich will ja anerkennen, dass die Kinder sich alle beim TFV fürchterlich unwohl gefühlt haben. Aber wir brauchen einfach Zeit.“

Denn nach Ansicht der alteingesessenen Akteure steht viel auf dem Spiel. Man würde die beiden anderen Vereine stark beschneiden, diese müssten eventuell Mannschaften abmelden. Aktuell sei man zudem seit Mai in der Planung für die nächste Spielzeit, unter Einbeziehung der bestehenden Platzkapazitäten. Wenn sich diese nun ändern, bedeutet das eine Menge Ärger.

Wie viel Kommerz macht das Ehrenamt kaputt?

Doch noch etwas spielt eine Rolle: Beim TFV und dem SV Ruhlsdorf handelt es sich um Vereine, die rein ehrenamtlich betrieben werden. „Sport und Spaß“ ist zwar auch ein gemeinnütziger Verein, ist aber deutlich kommerzieller aufgezogen. Übungsleiter und Trainer werden hier bezahlt. Das hatte schon für heftige Diskussionen unter den Stadtabgeordneten gesorgt, als um eine Förderung um 10 000 Euro für dieses Jahr angesucht wurde. Der Verein würde eher den Eindruck eines Fitnesscenters machen, hatten Kritiker geäußert. Am Ende gab es zwar eine Zusage, die Auszahlung erfolgt aber unter der Auflage, dass eine aktuelle Bestätigung der Gemeinnützigkeit vorgelegt werden müsse.

Scheler: „Da ist eine ganz andere Philosophie dahinter.“ Nicht nur sie hat Angst, dass das Kommerzthema das Ehrenamt kaputt machen könnte. Die Folgen für die Region könne man überhaupt nicht absehen. Auch Schmidt befürchtet, dass bestehende Strukturen zerrissen würden. Scheler: „Wir wollten das in Ruhe machen und nicht übers Knie brechen. Das ist eine strategische Entscheidung, das können wir nicht unter Zeitdruck machen, ohne die Konsequenzen abzuwägen.“

Von Konstanze Kobel-Höller