Teltow

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Teltow zeigte einen Einbruch in seine Wohnung an. Die Unbekannten waren Mittwoch am hellichten Tag bei ihm in der Potsdamer Straße eingedrungen. Sie brachen gewaltsam die Wohnungstür auf. Bei der Suche nach wertvoller Beute stießen die Eindringlinge auf die Ersparnisse des Mieters und nahmen sie mit.

Von MAZonline