Erstmals seit 30 Jahren: Teltow muss wohl sein Stadtfest zum Tag der Einheit verlegen

Teltow

Ob das Stadtfest erstmals an einem anderen Termin als rund um den Tag der Deutschen Einheit stattfindet, steht in Teltow zur Diskussion. Grund dafür ist das bundesweite Fest zu 30 Jahren Deutsche Einheit in Potsdam, das nicht nur Sicherheitskräfte abziehen könnte, sondern auch Sponsoren bindet.

Polizei hat möglicherweise nicht genug Kräfte

Polizei und Rettungskräfte hätten bereits signalisiert, dass es am Wochenende zum 3. Oktober zu personellen Engpässen kommen könne, sodass eventuell beide Veranstaltungen zugleich nicht ausreichend abgesichert werden können, so Stefanie Herfurth von der Agentur Brando, die das Stadtfest bisher auf die Beine gestellt hat. Auch Sponsoren und Partner hätten angekündigt, sich zu diesem Termin zurücknehmen zu wollen, da sie sich auf Potsdam konzentrieren würden und Schausteller hätten sich teilweise bereits für die konkurrierende Veranstaltung beworben.

Alternativtermin Anfang September

Doch vor allem der finanzielle Aspekt könnte ausschlaggebend sein: „Seit 17 Jahren ist der Zuschuss gleich geblieben, während das Lohnniveau laufend gestiegen ist.“ Eben sei in Brandenburg eine Erhöhung des Mindestlohns bei öffentlichen Aufträgen von 10,68 Euro auf 13 Euro beschlossen worden. „Das muss irgendwann auch auf das Angebot Auswirkungen haben. Es wird immer schwieriger, das Niveau zu halten.“ Im Gespräch ist nun das erste September-Wochenende, da an den anderen Terminen bereits andere Veranstaltungen stattfinden, unter anderem Ende September das Rübchenfest und Ende August der Tag der Offenen Höfe in der Teltower Altstadt.

Stadtverordnete sind zurückhaltend

Die ersten Reaktionen der Stadtverordneten sind zurückhaltend. Ronny Bereczki ( CDU) kann sich eine Verschiebung „nur mit Bauchschmerzen“ vorstellen und auf keinen Fall dauerhaft. Ähnlich sieht das Iris Bonowski (Grüne/Linke), sie könnte aber mit einem Fest zum Weltfriedenstag leben. Sebastian Rüter ( SPD) möchte sich auf jeden Fall die Vorschläge der durchführenden Agentur anhören, dann solle die beste Lösung gesucht werden. Hans-Peter Goetz hält nichts von der Idee: „Wir feiern die Deutsche Einheit und das ist auch gut so.“ Zunächst wird nun der Hauptausschuss über die Vergabe der Feste entscheiden.

Von Konstanze Kobel-Höller