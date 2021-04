Teltow

Zum Richtfest ihres Kita-Anbaus lud die evangelische Kirche Teltow gestern 202 Wochen nach ihrem Beschluss zu dem Projekt in die Mahlower Straße. „Energetisch gehen wir in die Zukunft“, so Enrico Roesler, Vorsitzender des Kirchengemeinderates. So sei regeneratives Holz verwendet worden, außerdem wird die Kita mit Photovoltaik und Erdwärme versorgt.

Allein durch den Bau wurden 171 Tonnen Kohlendioxid gebunden. Die Gruppenräume sind mit Fußbodenheizung, Terrasse und einer zweiten Ebene ausgestattet, außerdem gibt es eine Mitmachküche, eine Innen-Matschstrecke und einen Kuschel-Wandofen. Auch ein Mehrzweckraum steht zur Verfügung.

Enrico Roesler, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, versucht, den symbolischen letzten Nagel des Dachstuhls des Erweiterungsbaus der evangelischen Kita Teltow einzuschlagen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Hauptrolle sollen schließlich die Kinder spielen – und so durften diese auch die Baustelle besuchen und einen Blick in die Pläne werden. Da sie sich gewünscht haben, dass viel sichtbar bleibt, wird nicht alles so gut wie sonst versteckt: Kabel, Abflussrohre oder auch Isoliermaterial werden an manchen Stellen hinter einer transparenten Abdeckung zu sehen sein.

Die stellvertretende Superintendentin Katharina Loh vom evangelischen Kirchenkreis kommentierte den Neubau mit: „Das sieht super aus – kann man einfach so sagen.“ Sie wohne ein paar Häuser weiter und sei in den vergangenen Monaten unzählige Male vorbeigefahren. Dabei habe sie gesehen: „Das wird! Und ich glaube, das hat ganz viel Zeit und Kraft gekostet.“ Drei Jahre und 318 Tage oder auch 202 Wochen seien seit dem Beschluss des Kirchengemeinderates vergangen, das Projekt anzugehen. „Und so heißt es ja: Gut Ding soll Weile haben – das hier muss ein richtig gutes Ding werden.“

Innenansicht eines Gruppenraumes des Anbaus der evangelischen Kita Teltow in der Mahlower Straße. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Trotz Konjunktur und Corona, die zu zahlreichen gescheiterten Ausschreibungen und Mehrkosten von bis zu 30 Prozent führten, werden diesen Sommer die Wölkchen-Krippengruppe sowie die drei Kita-Gruppen Sonne, Mond und Sterne die neuen nachhaltigen Räume beziehen können. Das „Haus der kleinen Forscher“ um schließlich rund 2,35 Millionen Euro wurde mit 1,3 Millionen Euro durch die öffentliche Hand gefördert. Rund 900 000 Euro davon stammen über den Kreis vom Bund, 400 000 Euro hat die Stadt Teltow beigesteuert.

Von Konstanze Kobel-Höller