Teltow

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Samstagabend, 31. Juli, 19 Uhr bis Sonntagvormittag, 1. August 2021, 10:26 Uhr wurde im Teltower Kanadaviertel ein graues Sportcoupé gestohlen. Der BMW 420i Gran Coupé mit dem Kennzeichen PM-SB 2218 stand in der Winnipeg-Straße vor einem Einfamilienhaus. Der Schaden liegt deutlich im fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Die Benziner Basis-Variante kostet laut angaben auf der BMW-Homepage ab 45.800 Euro. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag war nur wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt, in der Kingston-Straße, ein Pkw entwendet worden. Die Besitzer meldeten sich am 30. Juli bei der Polizei und zeigten den Diebstahl eines Mitsubishi Outlander an. Der weiße SUV mit dem Kennzeichen PM-JM 2345 wurde ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei in diesem Fall nicht.

In beiden Fällen gibt es bisher keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu melden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen. Dieses ist in den Online-Services in dem Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de, oder direkt unter polbb.eu/hinweis zu finden.

Von MAZonline