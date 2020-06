Ferientipp: Kunstschule Teltow verteilt Kreativsets an Jugendliche

Teltow

Tüten mit Anleitungen für kreative Beschäftigungen sowie Mal- und Bastelmaterialien, die den Anfang erleichtern – etwa einen Skizzenblick oder Stifte – und andere Überraschungen verteilt die Kunstschule Teltow zum Ferienanfang an Kinder und Jugendliche. Während die Tüten für Kinder schon fast alle ihre neuen Besitzer gefunden haben, stehen für die Altersgruppe ab rund elf Jahren noch Päckchen bereit.

Für jeden ist etwas zum Basteln und Malen in den Kunsttüten der Teltower Jugendkunstschule dabei. Quelle: Stadt Teltow

Anzeige

Die Tüten können Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Jugendkunstschule in der Teltower Ritterstraße 10 (Bürgerhaus) abgeholt werden. Wer zuerst kommt, ma(h)lt zuerst – wenn alles weg ist, wird nicht nachgefüllt.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Konstanze Kobel-Höller