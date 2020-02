Fortsetzung der Fällarbeiten verzögert sich wegen Sturms

Ruhlsdorf

Eigentlich hatte der Landesstraßenbetrieb angekündigt, dass die Fällarbeiten in der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf am Mittwoch fortgesetzt werden, nachdem am Montag das Oberverwaltungsgericht bestätigt hat, dass die entsprechende Genehmigung rechtens ist. 23 Bäume sind noch zu entfernen, damit ab Ende Mai oder Anfang Juni die Straßenverbreiterung und Sanierung wie geplant umgesetzt werden kann.

Von 8.30 bis 15 Uhr sollte die Vollsperrung dauern, hieß es am Dienstag, sodass der Schulbus und der Berufsverkehr problemlos durchkämen. Für die Buslinie 626 wurden sofort weiträumige Umleitungspläne bekanntgegeben, Ersatzhaltestellen definiert, einige Stopps wurden gestrichen.

Wegen des Sturms nicht gesperrt

Am Mittwoch dann die Nachricht von Bürgern: Es ist nicht gesperrt. Die Erklärung dafür gibt Steffen Streu, Pressesprecher des Landesstraßenbetriebes: Da auch in der Höhe gearbeitet werden müsse, habe sich das beauftragte Unternehmen aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, bei den bestehenden Windverhältnissen nicht direkt mit den Arbeiten fortzusetzen.

Ob am Donnerstag die Fällarbeiten wieder aufgenommen werden und dann die Ruhlsdorfer/ Teltower Straße doch noch gesperrt wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Das wird je nach Witterung Donnerstagfrüh entschieden. Der Landesstraßenbetrieb hat bis 29. Februar Zeit, die restlichen Bäume umzuschneiden, dann beginnt die Vegetationsperiode, in der das nicht mehr erlaubt ist.

Von Konstanze Kobel-Höller