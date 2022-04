Teltow

Die Kandidaten von Heidi Klums Modelschau funkeln in der elften Folge mit goldener Körperfarbe als Uhrzeiger. Heidi Klum, Chefjurorin von Germany’s Next Top Model, erklärt: „Im inneren der Uhr gibt es kleinere und größere Ringe, an denen sich die Models je nach Körpergröße festhalten können.“ Lena (21) aus Teltow hält sich mit beiden Armen am obersten Ring der Uhr fest und zieht ihre Beine waagerecht nach oben. Es ist 12.15 Uhr. „Ich möchte den Leuten zeigen, dass es für ein gutes Posing nicht darauf ankommt, ob ein Model dick oder dünn ist“, erklärt die Teltowerin.

Starfotograf Brian Bowan Smith setzt die Models an einem Strand in Los Angeles in Szene. „Kleidung spielt keine Rolle, Körpergefühl dafür umso mehr“, sagt Smith. In dem elften Teil des Wettstreit geht es für die Kandidaten um den Einzug in die Runde der besten zehn Teilnehmerinnen.

Neben schönen Posen in einen Uhrenmodell müssen die verbliebenen zwölf Modelkandidatinnen ihr Können auf dem Laufsteg beweisen. Jeweils zwei Models tragen dabei die gleiche Kleidung. Heidi Klum zeigt damit, dass Mode vereint – und zwar alle Menschen, in jeder Konfektionsgröße, in jedem Alter.

Tipps für den Laufsteg bekommen die Kandidatinnen von Supermodel Maye Musk. Die 73-Jährige zählt zu den angesagtesten Models weltweit. War bereits auf den Titelseiten der internationalen Vogue, lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Heidi Klum: „Maye Musk zeigt, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt.“

Folgende zwölf Models sind im Rennen: Amaya (18, Böblingen), Anita (20, Neustadt an der Donau), Juliana (25, Berlin), Lena (21, Teltow), Lieselotte (66, Berlin), Lou-Anne (18, Klosterneuburg), Luca (20, München), Martina (50, Klosterneuburg), Noëlla (25, Berlin), Sophie (18, Harsewinkel), Vanessa (20, Metzingen), Vivien (22, Prien am Chiemsee).

„Germany’s Next Topmodel ist immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und in der Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr auf sixx zu sehen.

Von Elke Kögler