Teltow

Das erste Catwalktraining, ein Foto-Shooting und ein Entscheidungslauf stehen in der zweiten Sendung der aktuellen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) Donnerstagabend auf dem Programm. Mit dabei auf der griechischen Insel Mykonos: Lena aus Teltow. Die 21-Jährige gehört mit 1,54 Meter Körpergröße und Kleidergröße 54 zu den „Curvy Models“ der Staffel.

Heidi Klum leistet erste Hilfe

Das erste Catwalktraining wurde von Heidi Klum übernommen. „Es ist der beste Weg, all meine Models dieser Staffel etwas besser kennenzulernen. Ich will ganz genau wissen, wo die Stärken meiner Models liegen“, sagt die Chefin der Show. Sollte sie dann Schwächen entdecken, könne sie direkt erste Hilfe leisten.

Heidi Klum beim Catwalk-Training auf Mykonos. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Das Duell bei „Germany’s Next Topmodel“

Das Training ist wichtig, denn in dieser Woche geht es um Duelle: Jedem Model wird eine direkte Konkurrentin zugeteilt, gegen die sie sich beim Fotoshooting mit Star-Fotografen Yu Tsai und im Entscheidungswalk durchsetzen muss. Wer die bessere Leistung erbringt, kann bei beiden Herausforderungen je einen Punkt sammeln. Die Models, die am Ende der Woche zwei Punkte haben sammeln können, sind automatisch in der nächsten GNTM-Runde.

Beim Entscheidungswalk müssen die beiden Kandidatinnen gleichzeitig in leuchtend bunten Kleidern mit meterlangen Schleppen eine steile Treppe hinunter, der Boden ist uneben, der Wind sorgt für zusätzliche Herausforderungen. Lena hat dabei Lou-Anne, 18, aus dem österreichischen Klosterneuburg als Konkurrentin.

Ob es die Teltowerin in die nächste Runde bei „Germany’s Next Topmodel“ schafft, erfahren die Zuseherinnen am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Pro7.

Von Konstanze Kobel-Höller