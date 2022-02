Teltow

Im Duell fand die zweite Runde von Germany’s Next Topmodel statt, Lena (21) aus Teltow trat dabei gegen die deutlich größere 18 Jahre alte Lou-Anne aus Österreich an. Wer beide Punkte aus dem Fotoshooting und dem Entscheidungswalk bekam, war sicher weiter, alle anderen mussten zittern. Hat Lena es geschafft?

Doch zunächst einmal gibt es auf dem malerischen, aber sehr windigen Mykonos Catwalktraining – mit Model-Chefin Heidi Klum höchstpersönlich. Für alle Kandidatinnen hat sie noch Tipps, wie sie ihren Gang über den – hier sehr holprigen – Laufsteg verbessern könnten. Länger posen, sich Zeit lassen, nicht nach unten sehen, auf die Arme achten, so manches Selbstbewusstsein kracht danach ins Bodenlose, vor allem jenes von Sophie, die zu Beginn der Staffel stolz verkündet hatte, sie sei schon ein Star.

Catwalktraining mit Heidi Klum auf Mykonos. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

Lena, noch ohne Erfahrung, lässt sich genau das anmerken und vermittelt Heidi Klum den Eindruck, sie wolle den Walk möglichst schnell hinter sich bringen. „Du musst dir mehr Zeit lassen! Genieße es, auf dem Laufsteg zu sein!“, motiviert die Model-Macherin sie. „Das ist kein Wettrennen.“ Und dann erinnert sie sich und die Zuschauer an das Motto der Diversity: „Ich möchte, dass du gebucht wird, dass du die Fashionwelt verändert!“ Lena müsse Vertrauen in sich selbst haben. „Das kann ich dir nicht geben.“ Das sei wichtig, denn: „Wenn die Kunden nur einen Funken Unsicherheit sehen, buchen sie nicht.“ Damit entlässt sie Lena.

Fotoshooting mit Yu Tsai

Es folgt: Das erste Fotoshooting. Der Starfotograf Yu Tsai, geboren in Taiwan, lässt die Duellantinnen Tauziehen. Jeweils eine Minute lang steht eine von ihnen im Fokus und muss posen, die andere hat die Chance, es ihr an der andere Seite des Seils schwer zu machen oder eben nicht. Letzteres ist den meisten Kandidatinnen wohl nicht wirklich bewusst. Die Leistungen der jeweiligen Models vor der Linse sind sehr unterschiedlich und werden von Heidi Klum und Yu Tsai kommentiert: „Ich fühle keine Spannung“, „Da ist kein richtiger Kampfgeist oder, „Ich sehe keine Models, ich sehe zwei wunderschöne Mädchens, die eine schöne Zeit im Urlaub haben.“

Heidi Klum und Fotograf Yu Tsai zeigen, wie die Models Tauziehen sollen. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Kristina lacht zu viel, Kim ist zu langweilig. Und Lena soll springen – nach oben, meint Yu Tsai wohl, doch die Teltowerin macht eher einen größeren Schritt nach vorne. „Vielleicht bedeutet ,Jumps’ auf Deutsch was Anderes als auf Englisch“, fragt sich der Fotograf. Der erste Punkt geht jedenfalls an Lou-Anne.

Schließlich der Entscheidungswalk, über eine uneben Treppe, mit Wind von der Seite, in farbenfrohen Kleidern mit meterlangen Schleppen – wieder im Duell. Reihenweise knicken die Kandidatinnen in ihren hohen Schuhen um, stolpern, haben mit den wehenden Stoffen der Konkurrentinnen zu kämpfen. Und während Lou-Anne so irgendwie mit Problemen nach unten kommt, sieht man bei Lena keinen Fehler, sie geht souverän dem Ziel entgegen und Heidi Klum sagt zum Fotografen: „Ich weiß jetzt schon, an wen dieser Punkt geht.“ Somit steht es eins zu eins.

Entscheidungswalk von Lou-Anne (li) und Lena. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

Am Ende sind es Lisa-Marie, Lieselotte, Lena und Laura W., die sich von Heidi Klum und Yu Tsai das abschließende Urteil gemeinsam abholen. „Was haben diese vier gemeinsam?“, fragt die Model-Macherin ihren Fotografen. „Sie haben alle eine positive Ausstrahlung.“ Und sie sind auf einer großartigen Reise, haben eine Riesen-Entwicklung gemacht, ergänzt sie. „Anfang der Woche hätte ich nicht gedacht, dass ihr vier so abliefert.“ Alle bekommen ihre Model-Mappe mit Foto – und jede hofft, dass noch weitere Fotos von ihnen dazukommen. Nicht geschafft haben es Kim (20) aus Rheine und Wiebke (22), 1,96 Meter große Profibasketballerin aus Berlin.

Weiter geht es am kommenden Donnerstag, ab 20.15 Uhr auf Pro7.

Von Konstanze Kobel-Höller