Teltow

Lena aus Teltow tritt heute Abend in der vierten Runde beim sogenannten Elemination-Walk des Modelwettbewerbs Germanys Next Top Model des Fernsehsenders Pro Sieben an. Dabei laufen die Models buchstäblich über das Wasser.

Bei dem Elimination-Walk fahren Lena und ihre Mitbewerberinnen in Dreiergruppen mit Jet-Skis zum Catwalk. Der Catwalk ist pinkfarben und schwimmt in der Mittelmeerbucht des griechischen Insel Mykonos. Gleichgewicht, Trittsicherheit und Teamwork sind dabei gefragt, informiert Pro Sieben als Veranstalter der Schau. Denn der Laufsteg ist rutschig und wackelt. Die Kandidatinnen sollen zeigen, dass diese zusammenarbeiten können. Wer wegen des schwankenden Untergrunds einen Schritt zur Seite machen muss oder hinfällt, landet im herbstkalten Mittelmeer. Nur die Models, die es schaffen den wackeligen Catwalk erfolgreich zu meistern, können sich Hoffnungen auf ein Ticket in die nächste Runde machen. Jurorin Heidi Klumm und ihre Kolleginnen werden die Kandidatinnen ganz genau beobachten. Zuschauer können die vierte Runde der Schau ab 20 Uhr verfolgen.

Von Elke Kögler