Teltow

Um das Sedcard-Shooting geht es in der siebten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Fotografiert werden die Models – und damit natürlich auch die 21 Jahre alte Teltowerin Lena – in hautfarbenen Bodys und einem ganz besonderen Accessoire: dem Anfangsbuchstaben ihres Vornamens in Groß.

Davor gibt es natürlich noch ein Coaching, diesmal vom internationalen Super-Model Coco Rocha. Sie empfiehlt: „Das Foto soll euch verkörpern. Nur euch. Zeigt uns eure Energie, eure Ausstrahlung. Glänzt.“

Lena hat sich an diesem Tag vorgenommen, ihre Kurven richtig zum Vorschein zu bringen: „Ich habe mich bei GNTM beworben, weil ich einfach zeigen möchte, dass das klassische Model nicht existiert. Dass es in unserer heutigen Zeit einfach egal ist, wie groß man ist, wie schlank man ist. Und das möchte ich nach außen tragen“. Sie hat das Motto von Coco Rocha schon lange verinnerlicht: „Bleibt immer so, wie ihr seid und verstellt euch nicht. Dann seid ihr genau richtig“, sagt die Teltowerin.

Heidi Klum mit Gast-Jurorin Coco Rocha. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

„Geheimnisvoller“ Entscheidungslauf für Teltowerin Lena und die anderen GNTM-Kanidatinnen

Und eine Überraschung wartet noch auf die Kandidatinnen. GNTM-Gewinnerin, Model und Designerin Stefanie Giesinger kündigt per Videobotschaft an: Die zwölf besten Fotos werden in einem Kalender erscheinen, dessen kompletter Erlös an die Organisation yeswecan!cer geht.

Schließlich geht es noch um den Entscheidungslauf. Hier verwandeln sich die Models diesmal in Aufziehpuppen, die geheimnisvoll, faszinierend und ein bisschen Angst einflößend sein sollen. Nachdem das Laufwerk der aufgezogenen Puppen zum stehen kommt, sollen die Kandidatinnen aus der Fantasie erwachen und selbstbewusst über den Laufsteg schreiten. Ob Lena hier mit ihrer Performance Show-Chefin Heidi Klum und Gastjurorin Coco Rocha überzeugen kann, erfahren ihre Fans Donnerstagabend ab 20.15 Uhr auf Pro7 und Joyn.

Von Konstanze Kobel-Höller