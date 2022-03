Teltow

Ein Social-Media-Dreh und ein Walk über den Laufsteg als Fashion-Alien – das sind die Aufgaben, die auch Lena aus Teltow diese Woche bei Germany’s Next Topmodel erfolgreich bewältigt muss, wenn sie in die neunte Runde aufsteigen will.

Lena bei den Aufgaben in Runde acht. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

„Heutzutage buchen Designer ihre Models teilweise nach Followerzahlen – eine gute Vermarktung in den sozialen Medien ist also wichtiger denn je“, erklärt Heidi Klum ihren Models. Also müssen diese beweisen, ob sie verrückte Produkte bewerben können: Es gilt, kurze Werbespots für Schlaf-To-Go-Kissen, Grins-Trainer oder Schnupfen- und Tränentrockner zu drehen. Während manche der Kandidatinnen – etwa die 18-jährige Sophie – optimistisch sind, die Herausforderung mit Bravour zu lösen, sind andere vorsichtig. So etwa die Österreicherin Martina (50), die noch eher zaghaft auf Social Media unterwegs ist. Wie sich wohl die 21 Jahre alte Lena aus Teltow bei dieser Aufgabe schlägt?

Beim Entscheidungslauf werden die Models als Fashion-Aliens eingekleidet, mit Ufos um die Hüften, hohen Frisuren und glänzenden Stiefeln mit Plateauabsatz. Die größte Herausforderung dabei: der Wüstenwind. Mit jedem Windstoß können die Models aus dem Gleichgewicht geraten – und die Vorschau verrät, dass sich auch nicht alle auf den Beinen halten können. Am Ende der Halbzeitfolge wird Heidi Klum wohl nicht für alle eine gute Nachricht haben – ob es für Lena aus Teltow nächste Woche weitergeht, erfahren ihre Fans Donnerstagabend ab 20.15 auf Pro7 und auf Joyn.

Von MAZonline