Teltow

Lenas (21) extra in das Fotoshooting investierte Energie hat sich am Ende der elften Folge von Germany’s Next Top Model ausgezahlt. Nachdem die Teltowerin mit „versteinertem Gesicht“ den Walk auf dem Laufsteg verpatzt und zudem einen Modeljob nicht erhalten hat, beeindruckte sie Chefjurorin Heidi Klum und Starfotograf Brian Smith als funkelender Zeiger in einer Uhr. Lediglich mit goldener Körperfarbe umhüllt hielt sich die 21-Jährige mit beiden Armen an der Zahl 12 des Uhrenmodells fest und zog ihre Beine waagerecht auf die Zahl 3. Es war 15 Minuten nach 12 Uhr.

„Ich habe die Kameras ausgeblendet und eine Position gesucht, die schön aussehen könnte“, sagt Lena nach dem Posen in der Uhr. Obwohl die Teltowerin kleiner und schwerer als ihre Konkurrentinnen ist, wollte sie zeigen, dass sie die Aufgabe ganz genauso wie ihre Kolleginnen bewältigen kann. „Ich bin beeindruckt“, sagte Starfotograf Smith. Lena ist damit von Heidis Liste der wackelnden Kandidaten gestrichen und in der Runde der besten zehn Modelkandidatinnen.

Von Elke Kögler