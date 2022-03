Teltow

Einen „Tränen- und Schnupfen-Trockner“ – eine mittels Metallgestell über dem Kopf befestigte Klopapierrolle – musste Lena (21) aus Teltow bei der Social-Media-Folge von Germany’s Next Topmodel möglichst souverän ihren fiktiven Fans anpreisen, bei einem „hammerharten“ Live-Interview bestehen und beim Entscheidungslauf als Alien ein Ufo durch den Wüstensturm balancieren.

Lena (21) aus Teltow tritt bei GNTM 2022 an. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

„Designer buchen Models inzwischen teilweise nach Follower-Zahlen“, erklärte Heidi Klum zu Beginn der achten Folge. Also wollte sie wissen, was ihre Kandidatinnen so in Sachen Social Media drauf haben. Eines von drei skurrilen Produkten sollten sie vor der Kamera anpreisen: Ein Schlaf-To-Go-Kissen, einen Grins-Trainer oder einen Schnupfen-und-Tränen-Trockner. „Eigentlich cool“, erklärte Inka (19), „aber es wird schwierig, sich nicht lustig darüber zu machen.“ Mit dabei war Mario Schmolka, der hörbar aus Wien stammt, aber seit über zwölf Jahren in den USA als Modefotograf und Werbefilmregisseur arbeitet. Lena kam mit ihrem Tränen- und Schnupfen-Trockner gut vorbereitet und ohne weitere Vorkommnisse durch den Dreh, was nicht bei allen Kandidatinnen der Fall war – so hatte etwa Paulina (32) aus Berlin Probleme, auch Juliana (24).

Lena aus Teltow bei GNTM: Interview bei einem Profi

Es folgte ein Interview-Training bei Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch, die vor der Bundestagswahl im Herbst das Triell der Kanzler-Kandidaten lenkte und sonst für „akte.“ vor der Kamera steht. Auch die Models traten zu dritt an. „Es kann schon sein, dass ich heute nicht immer so nett rüberkomme“, so die Journalistin, „aber das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Mir geht es darum, dass sie lernen, in unbequemen Interview-Situationen professionell zu reagieren.“

Doch zuerst gab es noch ein Training: Mit Hilfe von Aufgabenkärtchen interviewten sich die Kandidatinnen gegenseitig und gaben sich Feedback. Im echten Gespräch sah es dann doch etwas anders aus, denn die Profi-Journalistin hakte bei einigen unangenehmen Themen nachhaltig ein – sodass es im Anschluss zwischen Jessica und Noella so richtig krachte. Auch Lena aus Teltow wurde gebeten, sich zu positionieren, zog sich aber mit einer recht neutralen Antwort elegant aus der Affäre.

GNTM: Lena aus Teltow als Alien in der Wüste

Schließlich folgte der Entscheidungslauf: „Mitten in der Wüste, zwischen jeder Menge Schrott, steht heute eine ganz besondere Elimination an: der Space-Ufo-Walk“, kündigte Heidi Klum an. Die Kandidatinnen sollten in Stiefeln mit zwölf Zentimeter hohen Absätzen um die Hüfte zunächst ein schweres Ufo tragen, bevor sie einmal auch ohne Accessoire liefen – jeweils bei starkem Wüstenwind auf sandigem, steinigem Untergrund. Auch das Designer-Duo „The Blonds“, das die Models ausstattete und als Gastjuroren mit dabei war, stellte fest: „Es ist nicht leicht, auf diesem Boden zu laufen. Wir haben es nur leicht aussehen lassen.“

Die Jury des Entscheidungslaufs: Heidi Klum (M.) und das Deigner-Duo „The Blonds“. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

Das Vorhaben stellte sich tatsächlich als gefährliche Aufgabe heraus, die dazu führte, dass mehrere Models umknickten und stürzten. Lena zeigte zunächst eine recht sichere Performance, und bekam auch einen entsprechenden Kommentar von den Gastjuroren: „Ja, sie zeigt es uns!“ Heidi Klum: „Sie versucht so schön, die Beine übereinander zu stellen.“ Und dann passierte es: Auf dem Rückweg verlor die Teltowerin einfach das Ufo. Sie stieg zunächst schlicht drüber, kam dann aber ins Stolpern und stürzte doch noch.

GNTM: Lena aus Teltow muss ein zweites Mal laufen

Nach den ersten blutigen Knien von Vanessa (20) wurde schließlich entschieden, dass die restlichen Kandidatinnen bloßfüßig laufen sollen. Das sah zwar etwas weniger elegant aus, aber wenigstens sollte es keine Verletzten mehr geben. Auch die Kandidatinnen, die ihren Entscheidungslauf schon hinter sich hatten, mussten nochmal ran und ohne Stiefel zeigen, was sie können. Lena: „Mein erster Gedanke war, dass ich nicht nochmal laufen wollte, weil ich ja auch umgeknickt bin. Aber als ich dann oben war, hat es doch richtig Spaß gemacht.“

Diese Kandidatinnen kämpften sich durch die achte Folge. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

Am Ende gab es diesmal keine Einzelgespräche, sondern alle Kandidatinnen wurden gleichzeitig zu den Juroren gebeten. Sechs der Models mussten vortreten, die drei besten – Noella, Luca und Anita – und die drei schlechtesten: Lieselotte, Paulina und Jessica. Weil aber Lieselotte beim Social-Media-Dreh so gut war, durfte sie bleiben, für die beiden anderen ging es nach Hause. Lena gibt es also auch in Runde neun wieder zu sehen.

Von Konstanze Kobel-Höller