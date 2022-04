Teltow

Bringt Folge 13 der aktuellen Staffel von Germany’s Next Topmodel der Teltower Teilnehmerin Lena Glück oder Pech? Das erfahren ihre Zuseher schon diesen Donnerstagabend. Doch zunächst müssen die verbliebenen zehn Models wie üblich noch die eine oder andere Aufgabe lösen und sich der strengen Beurteilung von Show-Chefin Heidi Klum und ihrer Gastjurorin stellen.

Lena mit Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen. Quelle: ProSieben/Sven Doornkaat

Diesmal geht es ums Schauspielern. Mit Schauspielerin Brigitte Nielsen kommen die 80er an das Set von Germany’s Next Topmodel zurück: Mit Schulterpolstern, Puffärmeln, breiten Taillengürteln, Animal-Print, Hot-Pants, Cowboy-Stiefeln, toupierten Haaren und XXL-Creolen wird es schrill, bunt und laut. Gemeinsam mit dem Hollywood-Star drehen die Models unter Anleitung von Fashion- und Musik-Filmemacher Lance Drake eine Gefängnisszene.

Den Kandidatinnen ist klar, wie eng es jetzt schon ist. Lena: „Jetzt, kurz vor dem Finale, muss auf Knopfdruck alles sitzen. Jedes Wort, jede Emotion.“ Und Vivien (22), beschreibt, dass auch die Situation unter den Models immer angespannter wird. „Mittlerweile sind wir alle sehr gut. Da wird es für jeden von uns heute eng.“

Lena aus Teltow beim GNTM-Entscheidungslauf im Regen

Schließlich gibt es noch den Entscheidungslauf, nach dem die Models erfahren, wer in die nächste Runde aufsteigt und für wen es nach Hause geht. Als Gastjurorin ist diesmal Sängerin Kim Petras mit dabei. Bei strömendem Regen schreiten die Kandidatinnen über eine Filmstraße, die als Catwalk dient. Vor Heidi und Kim Petras hält dann jede eine persönliche Rede – denn vier Wochen vor dem Finale müssen sich die Models öffnen: Wovon träumen sie? ist die Frage, die sie beantworten sollen.

Heidi Klum mit Gastjurorin Kim Petras. Quelle: ProSieben/Sven Doornkaat

Die Antworten fallen dabei ganz unterschiedlich aus. Noella (25, Berlin), die ohne Eltern im Kongo groß geworden ist und an manchen Tagen weder Wasser noch Brot hatte, sagt: „Wenn ich groß bin, möchte ich, dafür sorgen, dass meine Familie keine finanziellen Ängste mehr hat.“ Die 50 Jahre alte Martina denkt auch familiär und möchte für ihre Mutter sorgen, wenn sie alt und vielleicht krank ist. „Ich möchte so für sie da sein, wie sie es für mich immer war.“

Ihre 18-jährige Tochter hat noch mehr selbstbezogenere Wünsche: „Ich will eine starke und selbstbewusste Frau werden, die zu ihrer Meinung steht und sich nicht unterkriegen lässt“, während die 25 Jahre alte Juliana aus Berlin eine Antwort gibt, die aus einem Klischee-Schönheitswettbewerb stammen könnte: „Ich träume von ganz viel Frieden auf dieser Welt. Gerechtigkeit. Liebe.“ Was sich Lena (21) aus Teltow wünscht, verrät sie Donnerstagabend.

Diese 10 Models sind noch im Rennen: Anita (21, Neustadt an der Donau), Juliana (25, Berlin), Lena (21, Teltow), Lieselotte (66, Berlin), Lou-Anne (18, Klosterneuburg), Luca (20, München), Martina (50, Klosterneuburg), Noëlla (25, Berlin), Sophie (19, Harsewinkel), Vivien (22, Prien am Chiemsee).

Die Top Ten dieser Staffel (von links), mit Heidi Klum in der Mitte: Noella, Martina, Lou-Anne, Luca, Sophie, Heidi Klum, Juliana, Lena, Anita, Lieselotte, Quelle: ProSieben/Sven Doornkaat

Die Sendung läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn, und in der Wiederholung am Freitag um 20.15 Uhr auf sixx.

Von Konstanze Kobel-Höller