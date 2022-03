Teltow

Mit einem der größten Aufreger beschäftigt sich die sechste Folge von Germany’s Next Topmodel an diesem Donnerstagabend: Dem gefürchteten Umstyling der Kandidatinnen. Und die ersten Einblicke versprechen Panik, Tränen und blankes Entsetzen. Außerdem wird es kurvig, wenn eine ehemalige Kandidatin als Gastjurorin mit dabei ist.

Acht Kandidatinnen werden umgestylt. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Nicht alle Models werden umgestylt, so Heidi Klum, „dafür werden die Veränderungen aber umso extremer.“ Für acht ihrer Kandidatinnen hat sie sich gemeinsam mit ihrer persönlichen Stylistin Wendy Iles neue Looks ausgedacht. Mit dabei: Sophie (18), die Angst vor einem kurzen Herrenhaarschnitt hat und Vanessa (20), die zwar nervös, aber auch fest entschlossen ist, sich auf die Veränderung einzulassen.

Heidi Klum kritisiert „unauffälligen Look“ von Lena

Heidi Klum gibt vor dem Umstyling einen Ausblick auf das, was der Kandidatin bevorsteht: „Vanessa hat ein wunderschönes Gesicht. Wahnsinnig blaue Augen. Aber durch ihren eher unauffälligen Look mit ihren langen braunen Haaren sticht sie nicht wirklich hervor. Ich sag mal so: Am Ende des Tages wird davon nichts mehr auf Vanessa zutreffen.“ Schere, Lockenwickler, Farben – wie wird die 20-Jährige am Ende aussehen? Und gibt es auch für die 21-jährige Lena aus Teltow eine Typveränderung?

Die Jury besteht diesmal aus Heidi Klum und Sarina Nowak. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Sie trifft jedenfalls im zweiten Teil der Sendung auf eine Kollegin: Sarina Nowak ist zu Gast. 2009 war sie selbst als 16-Jährige Teilnehmerin bei Germany’s Next Topmodel. Mit ihren Schmolllippen landete die sexy Kandidatin auf dem sechsten Platz. Nach Abschluss ihrer Schule zog sie in die USA, wo sie beschloss, sich nicht mehr in die kleinen Kleidergrößen hungern zu wollen. Jetzt ist ein erfolgreiches „Curvy Model“, das schon für das Magazin „Sports Illustrated“ über den Laufsteg lief, eine Kampagne für das Modelabel „Forever21“ geshootet oder Unterwäsche und Jeans für die Kardashians beworben hat.

Zurück bei GNTM gibt sie den Kandidatinnen Tipps für ihren Walk in bunten Fullbodysuits, wobei der Catwalk eine Lidschattenpalette darstellt. Natürlich unterstützt Sarina Nowak als Gastjurorin Heidi Klum bei ihrer Entscheidung, für wen die Reise nach einer Woche in Los Angeles zu Ende ist. Mehr dazu gibt es am Donnerstag ab 20.15 Uhr auf Pro7 und Joyn.

Von Konstanze Kobel-Höller