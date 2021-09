Teltow

Zu einem Generationenbrunch sind junge und alte Teltower und Teltowerinnen am Samstag, 11. September, ab 11 Uhr eingeladen.

„Generationen sind wie eine Schatzkiste“, so der Diakon Martin Bindemann. „Diese Schatzkiste möchten wir gemeinsam mit Ihnen erkunden. Es ist die Idee, dass Alt & Jung voneinander partizipieren und in gemeinsamen Unternehmungen und Projekten viel voneinander lernen können.“ Um das zu schaffen, bietet die evangelische Kirche am Samstag eine lange Tafel im Garten an, sodass ein unkompliziertes Kennenlernen möglich ist.

Auch eine Erzählrunde zum Thema „Kindheit“ ist geplant – hier wäre es schön, wenn ein passender Gegenstand mitgebracht würde, so die Organisatoren.

Das Brunch findet am Samstag, 11. September, ab 11 Uhr in der Teltower Siedlungskirche, Mahlower Str. 150A, statt.

Von Konstanze Kobel-Höller