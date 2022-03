Teltow

Diese Runde hatte es in sich für Lena, die Teltower Teilnehmerin bei Germany’s Next Topmodel: Heidi Klum musste ordentlich nachhelfen, dass beim Fotoshooting zwei ordentliche Bilder entstanden und dann knickte sie beim Entscheidungslauf auch noch um. Das führte zu einer klaren Ansage von Gast-Jurorin Coco Rocha und Model-Chefin Heidi Klum.

Die besten GNTM-Fotos kommen in einen Kalender

Schon die erste Aufgabe weckt Skepsis bei der 21-Jährigen: Die Kandidatinnen werden für ihre Sedcard, die für den ersten Eindruck bei möglichen Kunden genutzt wird, in hautfarbenen Bodys fotografiert. „Um das Shooting so neutral wie möglich zu machen, im Mittelpunkt steht die Personality“, ist die Ansage. Lena zeigt sich abwartend: „Mal sehen, wie ich darin aussehe“, sagt sie. Da sei schon sehr viel Haut zu sehen. Ihr Befürchtung: Dass sie „wie eine Leberwurst“ darin aussehen könnte. Die Aufregung steigt, als GNTM-Gewinnerin, Model und Designerin Stefanie Giesinger noch per Videos ankündigt, dass die zwölf besten Fotos in einem Kalender der die Organisation yeswecan!cer erscheinen.

Germany’s Next Topmodel: Gastjurorin Coco Rocha

Doch dann kommt erst einmal Coco Rocha, Super-Model und „Königin des Posings“. Seit 20 Jahren ist sie in dem Job, den die GNTM-Kandidatinnen zu ihrem eigenen machen wollen. Sie gibt ihnen Tipps, wie sie sich vor der Kamera bewegen und dabei das Accessoire – einen übergroßen Anfangsbuchstabend des Vornamens des jeweiligen Models – einbauen können. Für Lena, der sie die Unsicherheit klar anmerkt, hat sie den Tipp: „Du musst nicht immer sexy sein!“ Es müssten nicht immer kraftvolle Posen sein, sie könne auch mal verspielt rüberkommen. Lena kommentiert nach dem Training ehrlich: „Ich nach dem Teaching gerade etwas überfordert.“ Vor allem das Integrieren des Buchstabens habe ihr Probleme gemacht.

Der Anfangsbuchstabe des Vornamens musste beim Posen eingebaut werden – hier bemüht sich Sophie. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Das merkt dann auch Sheryl Nields, Porträtfotografin aus Los Angeles, die unter anderem mit Prince, Charlize Theron oder Scarlett Johannsen gearbeitet hat. „Ich mag es, wenn Models aus sich herausgehen“, kündigt sie an – und sollte da gerade mit Lena nicht die perfekte Kandidatin haben. Die kündigt gleich vor dem Shooting an, dass sie Probleme beim Coaching gehabt habe und jetzt der Druck da sei, weil sie schließlich unbedingt mit ihren Fotos in den Kalender kommen wolle. Die gelingen jedoch schließlich nur, weil Heidi Klum der 21-Jährigen detaillierte Anweisungen gibt, wie sie posen soll. „Man sieht schon sie hat sich nicht ganz so viel überlegt, sie ist etwas hilflos“, interpretiert die Model-Chefin das Geschehen vor der Kamera. „Ich finde, die Fotos sind jetzt schön, der Weg dahin war aber nicht einfach, das war ein bisschen holprig.“

Lena bei GNTM: „Das hat alles nicht so funktioniert“

Lena verlässt das Set mit Tränen in den Augen. „Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Konkurrentin Paulina (32) aus Berlin, spricht ihr Mut zu: „Heidi sieht was in dir, sonst wärst du nicht so weit gekommen.“ Im Kalender sind Lenas Fotos trotzdem nicht – und auch beim zweiten Umstyling ist sie nicht mit dabei, das ist nur für Inka, die vorige Woche nicht mit dabei war. Lena ist wohl für Heidi Klum tatsächlich genau richtig so, wie sie ist.

Coaching von Coco Rocha (l) vor dem Entscheidungslauf. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Und dann geht es um den Entscheidungslauf. Der findet diesmal auf einem Filmset statt und die Kandidatinnen werden als Aufziehpuppen verkleidet, mit einem großen Aufziehschlüssel am Rücken. Zu gruseliger Musik sollen sie sich auch gruselige Posen überlegen, dann, mit Stilwechsel des Songs, aber selbstbewusst über den Laufsteg gehen. Lena findet die Aufgabe toll, die sie „als Zwischending zwischen elegant, steif und nicht roboter-like“ bezeichnet. „Irgendwie freue ich mich voll, mal in so eine Rolle reinschlüpfen zu können und einen komischen Gesichtsausdruck machen zu dürfen, ohne dass man sich so denkt, was macht sie da?“ Ihr Druck sei aber jetzt größer, weil sie nicht im Kalender sei. Daher müsse sie jetzt zu den Besseren gehören.

Lena stolpert zweimal beim Entscheidungslauf von GNTM

Doch wie das oft so ist, wenn man sich nicht unterkriegen lassen will – das Leben hat manchmal andere Pläne. Lena steht in Pose, wartet, bis die Musik anfängt, bekommt Lob. „Schöne Bewegungen“, sagt Heidi Klum. Und dann knickt das Model beim Walk leicht um, einmal beim Hinweg, einmal beim Rückweg. Die Model-Chefin sagt zu Gastjurorin Coco Rocha: „Es fing so schön an.“ Ihre Kollegin antwortet: „Ich habe mir so gewünscht, dass sie es besser macht, weil sie das gewisse Extra hat.“ Aber auch die Pose am Ende des Laufstegs sei nicht gut gewesen. Lena selbst ist sich nicht sicher, ob sie gut oder schlecht war.

Beim Urteil kann sie sich dann nicht zurückhalten. Als Heidi Klum der Dreiergruppe, bei der auch die Teltowerin dabei ist, sagt: „Eure Performance als Puppen hat mir sehr gut gefallen – auch der Walk“, fragt sie nach: „War mein Walk wirklich gut?“ Heidi Klum gibt zu, dass es etwas „holperdipolter“ war und von Coco die Rocha gibt es eine klare Ansage: „Ich denke, du glaubst nicht genug an dich selbst. Du bist stark, aber du wirkst manchmal so, als würdest du dich fragen, ob du am richtigen Platz bist. Leg das ab – du bist es. Du wurdet ausgewählt für hier.“ Heidi Klum stimmt zu, legt noch ein paar motivierende Worte drauf und dann die Erlösung: „Lena, nur eine kann Germany’s Next Topmodel werden – und du hast immer noch die Chance dazu.“

Heidi Klum und Coco Rocha waren die Jurorinnen der siebten Folge. Quelle: Prosieben/Richard Hübner

Damit geht Lena, der „ein Stein vom Herzen“ fällt, in die achte Runde. Nächste Woche sehen ihre Fans Donnerstagabend dann, wie gut die Top 17 Kandidatinnen sich in Sachen Social Media und beim „knallharten Live-Interview“ schlagen.

Von Konstanze Kobel-Höller