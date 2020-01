IT-Pionierin soll Vorbild werden

Teltow

Die Gesamtschule Teltow möchte in Zukunft den Namen der US-amerikanischen Informationswissenschaftlerin Grace Hopper (9. Dezember 1906 bis 1. Januar 1992) tragen. Einen entsprechenden Antrag richtete die Schule an ihren Träger, den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Über die Namensgebung sollen die Kreistagsabgeordneten in ihrer Sitzung am 27. Februar entscheiden. Für eine Schule, die das kreative und digitale Lernen in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, sei die Computerpionierin eine würdige Namenspatronin, stellte die Schulkonferenz mit ihrem Beschluss über die Namenswahl im Oktober des vorigen Jahres fest. Mit diesem Namen will sich die Teltower Gesamtschule unverwechselbar machen, heißt es weiterhin in der Begründung.

Erfinderin der Programmiersprache

Die Informatikerin Grace Hopper wurde am 9. Dezember 1906 in New York City geboren. Nach ihrem Studium der Mathematik und Physik sowie einer zwölfjährigen Lehrtätigkeit der Mathematik wurde sie 1944 dem Navy-Projekt zum Bau der Mark I zugeordnet, dem der ersten programmierbaren Großrechenanlage der USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Hopper ein Konzept eines Programms, das Programmierkommandos in Maschinensprachcodes umwandeln konnte.

Dieses Übersetzungsprogramm bildete die Grundlage für Generationen von Programmiersprachen. Mehr als 90 Auszeichnungen und rund 40 Ehrendoktorwürden wurden Grace Hopper bereits zu Lebzeiten verliehen. In ihrem letzten Dienstgrad war sie Flottillenadmiral der US Navy Reserve.

Erben haben sich noch nicht gemeldet

Hopper starb im Schlaf in der Neujahrsnacht 1992 und wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Nationalfriedhof Arlington beigesetzt.

Die Erben der Informationswissenschaftlerin haben sich bislang noch nicht zur beabsichtigten Namensgebung geäußert, heißt es. Nach einer juristischen Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamm von 2001 ist die Zustimmung von Angehörigen und Erben einer verstorbenen Person der Zeitgeschichte zur Benennung einer Schule nicht erforderlich.

