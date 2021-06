Ruhlsdorf

Sein erstes Wagyu-Fleisch hat Christoph Dimer, der mit seiner Familie den Hof Bernadotte in Teltow-Ruhlsdorf betreibt, vor rund zehn Jahren in Tokyo gegessen. Kleine Stücke, auf der heißen Platte angebraten. Er sei so von der Qualität begeistert gewesen, sagt der 62-Jährige, dass er heute seine eigene Rinderherde aufbaut. 

Bis zu 24 Wagyus sollen es werden, derzeit sind es acht Rinder, drei sind trächtig und werden im August ihre Kälber bekommen. Auch ein Zuchtbulle soll für sechs Wochen dazu geholt werden und hoffentlich für weitere fünf Jungtiere sorgen. Platz hat Dimer genug: 14 Hektar Fläche hat der Betrieb, 90 Hektar Grün- und Ackerflächen sind in Bewirtschaftung, dazu noch die Pferdepension mit derzeit 20 Boxen. Der Hof hat sechs Mitarbeiter, dazu gibt es noch andere Betriebsteile, wie etwa die Pferdezucht. Ein aktueller Bauantrag sieht Erweiterungen vor, unter anderem ist auch ein Kühlraum für das Wagyu-Fleisch geplant.

Christoph Dimer betreibt den Hof Bernadotte in Teltow-Ruhlsdorf mit seiner Familie seit 31 Jahren. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch bis er den benutzen kann, braucht er noch Geduld: Mindestens 42 Monate alt müssen die Tiere sein, bevor sie geschlachtet werden, hier setzt man nicht auf junges Fleisch. Dimer schwärmt: „Man muss den Mut haben, mal alte Kuh zu bestellen, zum Beispiel Longhorn. Alte Kuh schmeckt gut!“ Er ist aber davon überzeugt, dass man das ausgestoßene Adrenalin schmeckt, wenn die Tiere auf dem Transport und im Schlachthof Angst hatten, oder wenn Fleisch zu kurz abgehangen ist.

Seine Tiere sollen daher – für sie stressfrei – auf der Wiese geschlachtet werden, in Anwesenheit der Amtstierärztin und eines Schlachters, wie vorgeschrieben. Eine Stunde bleibt ihm dann Zeit, um das Wagyu, das sofort in eine Edelstahlwanne verfrachtet wird, in einen EU-konformen Schlachthof zu bringen. Mindestens drei Wochen hängen die Hälften ab.

Noch haben sie rund zwei Jahre: Die Wagyu-Rinder vom Hof Bernadotte in Teltow-Ruhlsdorf. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Dass die anderen Kühe durch die Tötung oder den Geruch des Blutes in Unruhe versetzt werden könnten, glaubt er nicht. „Das gehört zur Erde dazu“, ist Dimer überzeugt und erinnert an Gazellen, die ruhig weitergrasen, wenn eine von ihnen gerissen wurde. „Wir Menschen machen da mehr Gewese daraus.“ Sein Ziel ist es, rund alle zwei Monate ein Wagyu zu schlachten und zu verwerten, um so auch die kontinuierliche Versorgung seiner interessierten Restaurantpartner sicherzustellen.

Die sind alle regional zu finden, gleich ums Eck oder in Berlin, schon allein deswegen, weil sich der Hof-Chef gerade sehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt. So möchte er den gesamten Betrieb mit Solarstrom versorgen, seine Tochter und Nachfolgerin Julia Voigtländer hat eine Blühwiese mit Insektenhotel angelegt. „Und irgendwann möchte ich einen komplett CO2-neutralen Betrieb haben“, wünscht sich Dimer.

Mit der Zucht von Wagyus hat er vor zwei Jahren begonnen, davor hatte er Galloway-Rinder. „Die waren aber recht unpersönlich und unnahbar. Die würden sich nicht so streicheln lassen.“ sagt er. Außerdem seien sie vom Fleischgewinn her nicht sehr ergiebig gewesen. Aus einer Wagyu-Kuh werden sich rund 220 bis 250 Kilo verkaufbares Fleisch ergeben, schätzt Dimer. Er möchte es in vakuumierten Mischpackungen von je fünf Kilo auch an Privatkunden weitergeben. Um rund 150 Euro gibt es dann nicht nur Filets, sondern auch andere Teile der Tiere – für Suppe, Flanksteak, Braten und mehr.

Wagyu-Fleisch ist wegen seiner Marmorierung besonders zart und daher sehr beliebt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wagyu ist für seine Marmorierung bekannt und beliebt. Diese entsteht, weil im Muskelfleisch Fettpartien angelegt werden. Je stärker sie ist, umso höher ist die Klasse des Fleisches, das dadurch schon fast cremig schmeckt. „Auf Englisch sagt man, es ist ,rich’, reichhaltig an Aromen“, sagt Dimer. Das liegt sicher auch an der Fütterung, denn die Tiere bekommen in ihren letzten 120 Tagen Spezialnahrung. Als Grundsubstanz dienen Mais, Gerste, Weizen, in Japan auch Malz. „Wenn man da zum Beispiel Rosmarin oder andere Kräuter dazugibt, schmeckt man das auch anteilig“, sagt der Züchter, der nicht verrät, was sein Plan ist. „Wir werden aber sicher auch experimentieren.“

Generell ist er dafür, „dass Fleisch Fleisch bleibt“, daher ist er auch strikt etwa gegen die Beigabe von Fischmehl. Seine Tiere sind auch das ganze Jahr auf der Weide. Ob europäisches Wagyu dem japanischen Fleisch in irgendetwas nachsteht? „Da bin ich kein Experte“, räumt Dimer ein. „Da es messbar ist, kann ich es mir aber vorstellen.“ Vielleicht sei etwas in der Luft oder bei der Zusammenstellung der Mineralien speziell.

Von Konstanze Kobel-Höller