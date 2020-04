Größter Lidl-Markt der Region eröffnet mit Verspätung

Teltow

Der größte Lidl-Markt der Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und der südwestlichen Berliner Bezirke eröffnet am Montag in der Teltower Oderstraße still und heimlich. „Wir machen bewusst keine größeren Marketingaktivitäten, um Menschenansammlungen zu vermeiden“, sagt Immobilienleiter René Faust.

Der neue Markt mit 1400 Quadratmetern sei zwar der neue Lidl-Standard, wie Faust sagt, doch am oberen Ende. „Er ist zukunftsfähig. Sicher für viele Jahre.“ Das auch, weil er CO2-neutral sei. Geheizt und gekühlt werde über die Abwärme der Kühlanlagen, die elektrochrome Glasfassade dunkelt sich automatisch ab und dient als Wärmeschutz, eine Photovoltaikanlage sorgt für Strom und das Licht wird ausschließlich über LED-Beleuchtung erzeugt. „Das spart uns 17 Tonnen CO2.“ Und den Kunden steht während des Einkaufs eine Ladestation für zwei Elektrofahrzeuge kostenlos zur Verfügung.

Auch sonst richtet sich der Markt nach neuesten Verkaufskonzepten: Breite Gänge, frische Backwaren nach Bedarf, 130 verschiedene Sorten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch werden in niedrigen Kühlregalen statt Kühltruhen präsentiert, Fokusbereiche werden hervorgehoben und beleuchtet „Wir sehen uns nicht als Discounter, sondern als Nahversorger“, sagt Faust. Fast 4000 verschiedene Artikel sind in dem Markt erhältlich. Von denen wurden keine aus der alten Filiale in der Elbestraße, die am Samstag schließt, übernommen, dafür fehlt die Zeit. Was dort noch vorhanden ist, wird auf andere Märkte verteilt.

Dass gegenüber das real-Warenhaus etabliert ist, sieht Faust nicht kritisch. „Ich denke, der Kunde möchte zügig einkaufen. Ich rechne eher damit, dass real Kunden verlieren wird, die nicht mehr diese Riesenfläche haben wollen.“

Die Dimension des eigenen Marktes, der anfangs 25, bald bis zu 35 Mitarbeiter beschäftigen soll, hatte im Vorfeld für Diskussionen und acht Monate Verzögerung bei der Eröffnung gesorgt. Denn der Bauantrag wurde zwar über die gleiche Gesamtfläche von rund 2300 Quadratmetern eingereicht, für den Verkauf waren aber nur 800 Quadratmeter geplant. „Es gibt immer Entwicklungen“, erklärt Faust, was dann geschah. „Einzelhandelsflächen wachsen. Und wir wollten das auch hier umsetzen.“ Die neue Genehmigung dauerte. „Wir hätten die Trennwände aber eingebaut, wenn die größere Verkaufsfläche nicht bewilligt worden wäre.“

Das nächste Projekt ist nun das Parkhaus. Vier Etagen und Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sind geplant. Momentan wird der Bauantrag vorbereitet, Faust rechnet nicht damit, dass das Vorhaben vor 2022 fertig sein wird.

