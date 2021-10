Große Menge Dopingmittel in Teltower Wohnung gefunden

Teltow

Seit Juni ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Potsdam-Mittelmark, weil in seinem Fahrzeug zufällig eine größere Menge verbotener Arzneimittel gefunden wurde. Die Polizei hatte das Auto eigentlich wegen einer Verkehrswidrigkeit gestoppt. Wegen des Verdachts des Handels mit Dopingmitteln wurde am 24. September die Teltower Wohnung des 41-Jährigen durchsucht.

Größere Mengen Doping-Substanzen

Der Durchsuchungsbeschluss war auf Anregung der Staatsanwaltschaft ergangen. In der Wohnung fanden die Beamten größere Mengen von verschiedenen, zum Doping geeigneten Substanzen, in der EU nicht legal erhältliche Medikamente sowie eine große Menge Bargeld. Die Ermittlungen dauern an.

