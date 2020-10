Teltow

Pünktlich zu Halloween hat „Jack Oldfield“ am Teltower Rathaus Gesellschaft bekommen: 21 kunstvoll geschnitzte Kürbis-Gesichter schauen seit Freitagnacht von der Treppe herunter. Auf geheimer Mission haben sie ihre Plätze auf den Stufen gefunden. Den Anfang hat Mitte Oktober ein Riesenkürbis mit der eingeritzten Aufschrift „ Jack Oldfield grüßt 2020“ gemacht. Jedes Jahr um diese Zeit spukt der Geist des gerissenen Iren Jack Oldfield, der sogar den Teufel überlistet hat, durch Teltow. Einer keltischen Sage nach war er ein gewiefter Trunkenbold. In der Halloween-Nacht kam der Teufel zu ihm, um ihn zu holen.

Kürbisse sollen Stadt vor bösen Geistern beschützen

Oldfield versprach ihm seine Seele, wenn er ihm einen letzten Wunsch gewähren würde: ein Glas Bier. Luzifer ging darauf ein und verwandelte sich in eine Münze, um das Bier bezahlen zu können. Doch der listige Hufschmied reagierte schnell und sperrte die Münze ein. Der Teufel war gefangen!Nur gegen das Versprechen, seine Seele niemals zu holen, ließ Jack den Belzebub wieder frei. Als der Ire viele Jahre später starb, war er dazu verdammt, zwischen den Welten umher zu irren. Weder im Himmel noch in der Hölle gab es einen Platz für ihn. Nach langem Wehklagen erbarmte sich der Teufel jedoch und gab ihm ein Stück glühende Kohle. Dieses steckte Jack in eine ausgehöhlte Rübe und wandert seither als ruheloser Geist durch die Nacht.

Da es nicht überall Rüben gibt, werden in vielen Regionen der Welt stattdessen zu Halloween Kürbisse verwendet, die als Jack O'Lantern bezeichnet werden. Die Kürbisse vor dem Rathaus erinnern die Teltower - ob mit oder ohne Mithilfe des legendären Jack O. - nun an das bevorstehende Halloween-Fest und werden die Stadt vor Spuk und Geistern beschützen.

