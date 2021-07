Hausboot wird spektakulär über Bäume in den Teltowkanal gehoben

Teltow

In einer spektakulären Aktion wurde am Montag das Hausboot ins Wasser gehoben, das in den vergangenen Monaten in der Werft von Tobias Zimmermann, „Mein Hausboot“, in Teltow gebaut worden war.

Zur Galerie Über Bäume und Autos wurde am Montagmorgen ein Hausboot, das in der Teltower „Mein Hausboot“-Werft gebaut wurde, in den Teltokanal gehoben. Dann machte es seine erste Fahrt in den Teltower Stadthafen.

Das Boot wird von seinem neuen Besitzer zum Chartern angeboten werden. Er folgt damit einem Trend, der momentan um sich greift. Rund fünf Hausboote baut Tobias Zimmermann derzeit im Jahr in Teltow. Probleme, Abnehmer zu finden, hat er keine.

Für alle, die noch nicht genug haben, gibt es auch ein Video mit Eindrücken von der Wasserung:

Von Konstanze Kobel-Höller