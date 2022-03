Teltow

Die Polizei ist am späten Samstagabend nach Teltow gerufen worden. In einem Waldstück, das an die Robert-Koch-Straße angrenzt, wurde ein Radler von jungen Erwachsenen körperlich angegriffen.

Sein Rad wurde beschädigt und sein Smartphone gestohlen. Ein Zeuge rief Polizei und den Krankenwagen, letzterer nahm den Mann sofort in eine Klinik mit. Die Täter waren nicht mehr anzutreffen. Die Polizei ermittelt nun.

Von MAZonline