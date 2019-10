Jet-Tankstelle von Familienstreit bedroht

Teltow

Die Jet-Tankstelle in Teltow, Mahlower Straße, erlebt derzeit unruhige Zeiten: Das Grundstück, auf dem der Betrieb errichtet wurde, ist aktuell zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben, der Vertrag zwischen den Eigentümern und den Pächtern ist nur befristet.

Insgesamt drei Grundstücke sind es, über die sich ein Ehepaar bei seiner Scheidung vor mehreren Jahren nicht einigen konnte. Nun soll es zu sogenannten Teilungsversteigerungen kommen, bei denen das unteilbare Grundstücksvermögen in teilbares Geld-Vermögen umgewandelt wird. Eine der betroffenen Flächen ist im Grundbuch Teltow als Flurstück 2957 angegeben. Sie hat 2867 Quadratmeter, liegt in der Mahlower Straße 146 und ist mit einer Tankstelle bebaut. Deren Betrieb ist vertraglich bis mindestens Ende August 2023 gesichert, längstens fünf Jahre später, heißt es in dem Exposé für die Zwangsversteigerung. Nach Ablauf des Mietvertrages müssen die baulichen Anlagen wieder auf Kosten von Jet entfernt werden, ist den Versteigerungsunterlagen zu entnehmen. Der Verkehrswert dieses „mit einem Tankstellenrecht belasteten“ Grundstückes wurde im März dieses Jahres mit 850 000 Euro ermittelt, die Pacht, die monatlich bezahlt wird, ist mit etwas mehr als 3000 Euro angegeben.

Noch ist aber nicht sicher, ob die Versteigerung, die für den 11. Dezember angesetzt ist, überhaupt stattfinden wird. Die Sache ist vor Gericht, sagt Hagen Wegewitz, Anwalt in Potsdam, der den Hauptgläubiger und damit eine der beiden Parteien vertritt. Denn nächste Woche gebe es noch einen weiteren Versuch, sich in dieser familienrechtlichen Angelegenheit außergerichtlich zu einigen. Sollte dies klappen, wird die Zwangsversteigerung wieder abgesagt.

Das Grundstück liegt direkt an der Mahlower Straße, neben einem Lebensmittelmarkt. Strategisch ist es interessant, weil es direkt vor den Flächen liegt, auf denen die neue Gesamtschule des Landkreises Potsdam-Mittelmark geplant ist. Diese soll im Schuljahr 2022/23 bezugsfertig sein. Rund 680 Schüler sollen die dann fünfzügige Schule besuchen, die derzeit in ihrem zweiten Schuljahr in der ehemaligen Mühlendorf-Oberschule aufgebaut wird. Doch die Verkehrssituation ist noch nicht zufriedenstellend analysiert und gelöst. Im Landkreis hat man sich jedenfalls noch nicht entschieden, ob man mitsteigern möchte, falls das Verbindungsgrundstück zur Hauptstraße tatsächlich angeboten werden sollte, ein generelles Nein gibt es zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht: „Es muss in der Verwaltung erst eine Abstimmung dazu geben. Zu den Erwerbskosten kämen dann ja auch noch Entsorgungskosten“, so Andrea Metzler, Pressesprecherin des Landkreises.

Von Konstanze Kobel-Höller