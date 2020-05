Teltow

In der Lichterfelder Allee/Ecke Schönower Straße kam es Samstag gegen 22.30 Uhr zu einer räuberischen Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung. Eine Gruppe von 16- bis 20-Jährigen hielt sich am Teltowkanal auf der Brandenburger Seite auf, als auf Berliner Seite plötzlich etwa zehn Personen erschienen und mit einem Laser blendeten. Die Jugendlichen baten, dies zu unterlassen. Stattdessen kam die Gruppe über den Kanal, ein Mann daraus forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von den Jugendlichen, was diese aushändigten. Währenddessen wurde ein 16-Jähriger mit Reizgas besprüht und leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizisten konnten keine Täter fassen. Diese waren in Richtung Knesebeckbrücke/Berliner Stadtgrenze geflüchtet.

Von MAZonline