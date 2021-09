Junger Mann attackiert 36-Jährigen in Teltow mit Bier

Teltow

Zwei Männer sind am Montagabend in Teltow in der Potsdamer Straße in Streit geraten. Sie sich auf einem Gehweg begegnet und zunächst verbal aneinandergeraten. Dann soll der 22-jährige Tatverdächtige zunächst dem 36-jährigen Geschädigten ein Bier übergeschüttet und ihn anschließend mit einem Gegenstand attackiert haben.

Platzverweis für 22-Jährigen

Verletzt wurde der 36-Jährige dabei jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die eingesetzten Beamten konnten die beiden Männer trennen und zur Sache befragen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Dem 22-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Von maz-online