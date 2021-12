Keine Gruppen-Quarantäne  mehr in Kitas: Erzieherinnen leben mit Dauer-Risiko

Teltow

„Ich mache mir wirklich Sorgen, nur die Hälfte der Mitarbeiterinnen ist noch da. Und sie kommen wirklich an ihre Grenzen“, sagt Simone Thieme-Kroll, Leiterin der „Rappelkiste“, Teltows größter Kita. „Es wird immer von den Lehrern, Schulschließungen und Ferien gesprochen, aber niemand spricht über die Kitas.“

Das möchte sie nun ändern und so erzählt sie, wie es ist, wenn bei positiven Corona-Fällen ganze Gruppen innerhalb der Einrichtung in Isolation geschickt werden, wie belastend es für Erzieherinnen ist, zu wissen, „irgendwann“ auch mal dran zu sein, und wie schwierig für alle Beteiligten es ist, mit minimalster Besetzung den Laden am Laufen zu halten.

„Wann bin ich dran?“

„Seit der Aufhebung der Quarantäne-Anordnung sind wir ein Wespennest“, so Thieme-Kroll. Seit Mitte November werden nicht mehr alle Kinder einer Gruppe in häusliche Betreuung geschickt, wenn ein positiver Fall auftritt, sondern nur noch das positiv getestete Kind. Der Rest der Gruppe wird innerhalb der Einrichtung abgesondert – mit dem Bestandspersonal, das noch vorhanden ist und den Öffnungszeiten, die dieses abdecken kann. „Immer in dem Wissen, dass es positive Fälle gab“, erinnert die Kita-Leiterin. „Da ist immer das Damoklesschwert: Wann bin ich dran?“

Beim Po-Abwischen ist kein Abstand möglich

Denn in Kitas sei es einfach nicht möglich, Distanz zu halten, „weil sonst das Kindeswohl in Frage gestellt werden muss.“ Beim Po-Abwischen oder auf dem Wickeltisch sei Abstand einfach nicht möglich. Außerdem müssten Kinder einfach die Mimik sehen, erklärt sie. Und leider gebe es auch immer wieder Eltern, die nicht über positive Fälle informierten würden. „Übrigens, mein Kleiner ist positiv getestet, aber das ist nicht so schlimm, dem geht es gut“, habe sie etwa von Eltern zu hören bekommen. „Da war ich richtig sauer.“

Das Kind war zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin schon zu Hause, da die Eltern, die nicht so richtig viel von den Anti-Corona-Maßnahmen halten, es nach Fällen in der Gruppe nicht täglich getestet haben wollten. Wie und wieso es dann eigentlich positiv getestet wurde, ist Thieme-Kroll nicht ganz klar, aber Zeit, darüber nachzudenken, hat sie nicht wirklich.

Immer wieder werden in der „Rappelkiste“ Öffnungszeiten gekürzt, einzelne Gruppen isoliert oder auch komplett geschlossen, weil es einfach nicht mehr ausreichend Mitarbeiterinnen gibt. Rund die Hälfte der Erzieherinnen fehlt zum Zeitpunkt des Gesprächs: Acht von ihnen haben Corona, insgesamt hatte schon mehr als ein Drittel Covid-19. Auch ein heftiger Fall von Long Covid – seit einem Jahr – und natürlich die ganz normalen „Kita-Krankheiten“ stehen auf der Liste. „Und sicher gibt es auch welche, die Angst haben – kann ich mir vorstellen“, ergänzt die Leiterin.

Gleichzeitig sind aber fast alle Kinder da – wenn sie denn betreut werden können. „Die Kinder kommen bis zum letzten Tag – die Eltern haben ja keinen Urlaub mehr.“ Ein großes Plus seien da die aufgestockten Corona-Krankentage, so Thieme-Kroll. „Die nutzen die Eltern auch verstärkt und lassen sich das abstempeln. Wir weisen seit November auch ganz bewusst darauf hin.“ Gesetzlich versicherte Elternteile können demnach bis zu 30, bei mehreren Kindern bis zu 65 Kinderkrankentage nehmen, für Alleinerziehende sind das 60 Tage pro Kind, maximal 130 Tage – auch, wenn die Einrichtung zu und das eigene Kind nicht krank ist.

Keine langfristige Planung möglich

Doch jetzt sind plötzlich die Kitas die Buh-Männer geworden und die Gesundheitsämter fein raus: Kam früher die Anordnung, das Kind zuhause zu behalten, (früher oder später) von den jetzt gnadenlos überlasteten Gesundheitsaufsehern, so sind es seit Änderung der Maßnahmen die Einrichtungen selbst, die den Eltern klarmachen müssen, dass sie sich ein weiteres Mal für zwei Wochen um eine alternative Betreuung für ihr Kind kümmern müssen. „Aber man muss wirklich sagen, dass die Eltern verständnisvoll reagieren“, so die Kita-Leiterin. „Doch sie haben natürlich trotzdem viele Sorgen, weil sie nicht wissen, wie sie die Betreuung organisieren können. Man kann ja nicht langfristig planen.“

So trat etwa der erste Fall in der Gruppe, die Thieme-Kroll an diesem Tag schließen musste, 14 Tage zuvor auf. In der Woche danach kamen die nächsten zwei positiven Tests. Schließlich folgte die geimpfte Erzieherin. Die täglichen zwei Selbsttests waren stets negativ geblieben. Erst, als sie wegen eines Familienbesuchs und vor ihrem Booster-Termin einen PCR-Test machte, kam das positive Ergebnis – Symptome folgten später. Daraufhin schloss die Kita-Leiterin kurzerhand die Gruppe, schickte die 27 Kinder nach Hause und die andere Erzieherin ebenfalls zum Test – die Sache wurde ihr zu gefährlich.

Drei von acht Bereichen konnten Mitte Dezember gar nicht mehr betreut werden. So waren etwa in einer Krippengruppe alle drei Kolleginnen betroffen, 17 Kinder mussten zuhause bleiben. Wenn nur eine Erzieherin arbeiten kann, müssen die Öffnungszeiten ihren Stunden angepasst werden. „Ich schaue aber, wo der größte Bedarf besteht“, so die Kita-Leiterin. Meist sei das 7.30 bis 15.30 Uhr. In den Früh- und Spätdienst dürften die betroffenen Kinder auf keinen Fall, weil sie ja innerhalb der Einrichtung isoliert wären. Die meisten Kolleginnen würden aber in Teilzeit arbeiten, gibt Simone Thieme-Kroll zu bedenken.

Gruppen, die nicht in Absonderung sind, laufen aber „ganz normal“, mit Früh- und Spätdienst. „Es klappt. Ich kann nicht sagen, gut. Ich stell mir was Anderes vor. Aber die Kollegen halten zusammen. Sie sind alle an ihren Grenzen – und die eine oder andere auch darüber.“

Gesunkene Zahlen bei Kindern

Auch die Kinder werden übrigens getestet: Die Eltern bekommen Lolli-Tests mit nach Hause, die vom Kita-Eigenbetrieb bereitgestellt werden. Im Oktober hat Simone Thieme-Kroll rund 100 Stück davon herausgegeben, im November ging der Bedarf dann steil nach oben: Rund 750 wollten die Eltern haben. Beschwerden von den Kindern, dass sie die Tests machen müssen, habe sie bis jetzt noch keine bekommen, versichert die Kita-Leiterin.

In der zweiten Hälfte des Novembers lag die Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen in Potsdam-Mittelmark bei fast 2000, die des Kreises betrug 621. Dann wurde die Quarantäne-Anordnung für Infektionsfälle in Gemeinschaftseinrichtungen geändert. Während sich die Gesamtinzidenz des Kreises derzeit auf etwas über 400 befindet, hat sich jene der Kinder von fünf bis 14 Jahren halbiert und liegt jetzt knapp über 1000.

„Zahlen sind seriös“

Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert hält die Zahlen dennoch für seriös, „weil weiterhin getestet und ein Gesundheitsmonitoring durchgeführt wird.“ Das Gesundheitsamt übermittle die engen Kontaktpersonen in den Kitas, Schulen oder Horten auch weiterhin, versetze diese aber nicht mehr in häusliche Quarantäne, sondern erst einmal nur unter Beobachtung. In diesem Zeitraum müssten sich die Kontaktpersonen regelmäßig testen und beobachten, eine Dokumentation erfolge, so Schwinzert. Damit könne eine Erkrankung frühzeitig erkannt und die Infektionsketten zeitnah unterbrochen werden.

Für „Rappelkiste“-Leiterin Simone Thieme-Kroll steht jedenfalls fest: Sie hätte am liebsten die frühere Anordnung zurück, bei der die ganze Gruppe in häusliche Betreuung geschickt wurde, wenn ein positiver Fall auftrat. „Die engen Kontaktpersonen müssen in Quarantäne“, sagt sie. In einer Kita seien das nun einmal alle Kinder eines Bereichs. Das gebe auch Planungssicherheit für alle.

Von Konstanze Kobel-Höller