Kiez-Kitas in Teltow räumen mit Klischees auf

Kinder und deren Familien sollen unabhängig von ihrer familiären und sozialen Situation dieselben Chancen in ihrer persönlichen Entwicklung erhalten. Dafür setzt sich Lama Ahmad ein. Die Syrerin arbeitet seit mehr als einem Jahr im Kita-Eigenbetrieb „MenschensKinder“ in Teltow als Kietz-Kita-Koordinatorin. Mit der Konsultations-Kita „Pusteblume“, dem Ernst-von-Stubenrauch-Hort und der Eltern-Kind-Gruppe „Familynos“ im Gesundheitszentrum der Stadt beteiligt sich Teltow am landesweiten Förderprojekt „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“. Die drei Projekteinrichtungen bilden im Kita-Eigenbetrieb einen eigenen Kiez-Kita-Verbund.

Vielschichtige soziale Struktur

„ Teltow hat eine sehr vielschichtige soziale Struktur mit Familien mit Migrationshintergrund, sozial benachteiligten Familien und so genannten Regenbogen-Familien und damit auch ein unterschiedliches Bildungsniveau. Bislang gibt es keine Diskriminierungen. Trotzdem wollen wir in Teltow mehr Verständnis und Akzeptanz für einander entwickeln und sehen, mit welchen Angeboten der Kita-Eigenbetrieb die Familien unterstützen kann“, sagt Ahmad.

Drei Ziele

In ihrer Arbeit hat sich die Koordinatorin drei Ziele gesetzt. Sie möchte, dass Kinder und Eltern sensibler und vorurteilsfreier miteinander umgehen. Dabei will sie möglichst alle Familien erreichen und gerade Kindern aus sozial benachteiligten Haushalten die Chance geben, sich selbst verwirklichen zu können. Lama Ahmad sieht sich aber auch im Rahmen des Kita-Eigenbetriebes als Vermittlerin zwischen den Kiez-Kitas und der Teltower Stadtverwaltung.

Lösungen für ganz Teltow

Einmal in der Woche besucht sie die Kiez-Kitas und auch die anderen Kindereinrichtungen von „MenschensKinder Teltow“. Mit den Leiterinnen des Kiez-Kita-Projektes trifft sie sich monatlich, um Erfahrungen im Projekt auswerten zu können. „Wenn wir bei Problemen nach Lösungen suchen, so denken wir nicht nur an diese Einrichtungen, sondern an ganz Teltow.“

127 Kiez-Kitas im Land Brandenburg Mit dem Landesprogramm „Kiez-Kita – Bildungschancen eröffnen“ sollen Kinder und ihre Familien, die sich in unterschiedlichen familiären und sozialen Situationen befinden, gefördert werden. Dabei sollen Bildungsanregungen gegeben und Folgen sozialer Benachteiligung frühstmöglich entgegengewirkt werden. Im Land Brandenburg sollen 127 Kiez-Kitas gefördert und kontinuierlich personell unterstützt werden. Lama Ahmed lebt mit ihrer Familie seit 2013 in Deutschland. Die Syrerin arbeitete zwei Jahre lang als Referentin im Landtag Brandenburg und weitere zweieinhalb Jahre lang beim unabhängigen und überparteilichen Brandenburgischen Institut für Gesellschaft und Sicherheit in Potsdam als Integrationstrainerin.

Zu Beginn ihrer Arbeit hatte Lama Ahmad in den drei Einrichtungen hospitiert, um deren Bedürfnisse herauszufinden. Sie hat festgestellt, dass diese Kitas mehr Personal bräuchten und aufgrund von Sprachbarrieren zwischen Kindern und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund sowie dem Kita-Personal auch ein Kommunikationsproblem haben. Die frühere Diplomatin hat den Vorteil, neben ihrer Muttersprache Arabisch vier weitere Sprachen – Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch – zu sprechen, auch wenn sie die letzte nicht besonders mag. Doch sie hilft ihr, wenn sie Familien bei der Aufnahme der Kinder in eine Kindertagesstätte begleitet, Unterlagen für Behörden übersetzt oder in Gesprächen zwischen Eltern und Kita-Erziehern vermittelt.

Vertrauen bildet die Grundlage

Nach ihrer Bestandsaufnahme der Kita-Situation in Teltow hat sich Lama Ahmad mittlerweile ein Netzwerk von Projektanbietern für die Kiez-Kitas aufbauen und das Vertrauen der Eltern, aber auch der Erzieher in den Einrichtungen gewinnen können. „Wir wollen nicht nur die Eltern, sondern auch die Kita-Mitarbeiter in ihrer Betreuung der Kinder unterstützen“, sagt die Koordinatorin. Vertrauen bildet die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Fachkräften.

Kommunikation auf Augenhöhe

Damit diese Unterstützung auch gelingt, bietet Lama Ahmad auch sogenannte Unterstützungskurse an, die die meist ausländischen Teilnehmer auf die Eingliederung in die deutsche Gesellschaft vorbereiten sollen. Inzwischen hat sie eine WhatsApp-Gruppe mit dem Titel „Kommunikation auf Augenhöhe“ eröffnet, in der sie sich mit Eltern austauscht. In den Kursen vermittelt sie meist Frauen die Grundlagen der Frauen- und Kinderrechte sowie der Chancengerechtigkeit. Dafür besorgt sie den Eltern auch Bücher, mit denen sie sich pädagogisch weiterbilden können.

Engagement auch in anderen Projekten

Weiterhin engagiert sich Lama Ahmad in Zusammenarbeit mit Solveig Haller, Werkleiterin des Kita-Eigenbetriebes „MenschensKinder Teltow“, für die Durchführung verschiedener Projekte in ganz Teltow, die aus Integrationsmitteln des Landkreises Potsdam-Mittelmark finanziert werden.

Von Heinz Helwig