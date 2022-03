Teltow

Ein Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Teltow ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein Autofahrer auf der Mahlower Straße in Richtung Birkenhain unterwegs, als offenbar unvermittelt ein Kind auf die Straße rannte. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Autofahrer eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Kind wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei verweist auf Gefahr für spielende Kinder

Gerade wenn die Temperaturen jetzt wieder steigen, sind viele Kinder häufiger zum Spielen oder Radfahren draußen unterwegs. In diesem Zusammenhang weist die Polizeidirektion West auf die besondere Position von Kindern als gefährdete Verkehrsteilnehmer hin. Denn sie müssen das richtige Verhalten im Straßenverkehr erst erlernen. Erwachsene sind hierbei Vorbilder, die das Verhalten der Kinder nachhaltig prägen. Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder für die Gefahren des zunehmenden Straßenverkehrs frühzeitig sensibilisieren und trotz Vertrauens, die Fähigkeiten von kleineren Kindern nicht überschätzen.

Von MAZonline