Teltow

Mit der Sonne um die Wette strahlen die Kinder der Teltower Kita Rappelkiste: Nach rund zweijährigem Tauziehen um ihren Spielplatz dürfen sie sich pünktlich zum Sommer darüber freuen, dass sie endlich das große Piratenschiff entern können. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen haben sie gleich mehrfach, in kleinen Gruppen, den neuen Außenbereich eröffnet und ausgiebig getestet. Jetzt können sie auch die Wippen, Schaukeln und das Häuschen erobern oder die Hochbeete, das Insektenhotel und den Komposter erforschen.

Hochbeete, Insektenhotel und Komposter sind ein neuer Anziehungspunkt im Außengelände der Kita. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Erneuert wurden aber nicht nur die Spielplätze für Kita und Krippe, sondern auch die Eingänge, Unterstände, Fahrradständer, die Zaunanlage, die Anpflanzungen, die Bewässerung und die Zufahrt mit den Stellplätzen. Die Gesamtkosten für alle Arbeiten sind derzeit mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Um das Areal hatte es Diskussionen gegeben, als während der Bauarbeiten entdeckt wurde, dass die Kita eine größere Fläche nutzte, als ihr eigentlich gehörte. Die Kita war 1998 als die letzte der Stadt während der DDR gebaut worden. Erst 2006 wurde dann ein Bebauungsplan aufgestellt, in dem berechnet wurde, wie viel Fläche der Kita eigentlich zustehe: Laut Richtlinien sind das zehn Quadratmeter pro Kind. Das Planungsbüro, das mit der Neugestaltung des Außengeländes beauftragt worden war, hatte aber den Bebauungsplan nicht überprüft, sondern war davon ausgegangen, dass die gesamte bespielte Fläche zur Verfügung stehe.

Der Außenbereich der Kita Rappelkiste ist neu gestaltet. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Erst, nachdem schon rund ein Viertel des Vorhabens fertig war, wurde der Fehler entdeckt. Zum Glück war der bereits umgesetzte Teil des Projektes in einem Bereich, der ganz klar zur Kita gehörte. Rund 3300 Quadratmeter weniger stand am Ende weniger für die Nutzung zur Verfügung, als zuvor bespielt wurde. Der Rest wurde umgeplant, was zwar keine weiteren Kosten verursachte, jedoch eine zeitliche Verzögerung.

Fertig ist aber trotzdem noch nicht alles, so Christina Ide vom Eigenbetrieb Menschenskinder. Noch fehlen einige Sonnenschutzanlagen mit Sonnensegeln, die neu überdacht und angepasst werden mussten, außerdem die Außenduschen im Kindergartenbereich sind noch nicht fertig, weil die dazugehörigen Materialien noch nicht geliefert wurden. Nachträglich wurden außerdem für die beiden Hauseingänge jeweils eine Überdachung mit Unterstand für Kinderwagen beauftragt, da sei man von Lieferzeiten abhängig. Christina Ide hofft aber, dass auch die noch fehlenden Punkte bis zur offiziellen Einweihung mit Vertretern der Stadt und kommunalen Politikern am 3. September umgesetzt sind.

Der hintere Bereich, den die Kita jetzt nicht mehr nutzen kann, gehört übrigens der Stadt Teltow. Daraus soll, auf Vorschlag des Eigenbetriebes, ein Abenteuerspielplatz werden, der dann auch von den älteren Kindern der Rappelkiste mitgenutzt werden könnte. „Seitens der Stadt ist die Planung angeschoben worden und wird mit uns abgestimmt. Details sind noch nicht bekannt“, so Christina Ide zum Stand der Dinge hier.

Von Konstanze Kobel-Höller