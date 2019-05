SPD liegt in Teltow vorne

Teltow Kommunalwahl - SPD liegt in Teltow vorne Nach der Auszählung von zwei Drittel der Wahlbezirke liegt die Bürgermeister-Partei SPD mit 20,7 Prozent vorne, gefolgt von den Grünen

Auch noch lange nach Mitternacht wird in vielen Wahllokalen gezählt. In Teltow ist Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) selbst mit am Werk - auch nach 2 Uhr nachts noch. „Wir merken die hohe Wahlbeteiligung, das ist natürlich toll - aber auch wirklich viel Arbeit.“. Quelle: Konstanze Kobel-Höller