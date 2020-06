Kondolenzliste und Gedenktafel für gemähte Blühwiese in Teltow

Teltow

Über eine Wiese, die in ihrer vollen Blüte gemäht wurde, ärgern sich Bewohner in Teltow gerade. „Ein kompletter Kahlschlag“, so Anna Emmendörffer ( Bündnis 90/Grüne). An den Tagen zuvor sei auf der Fläche Ecke Osdorfer Straße/Breitscheidstraße am Zehnrutengraben „immer viel los gewesen und alle möglichen Insekten haben sich dort getummelt.“ Der ausführende Mitarbeiter der vom Bauhof beauftragten Firma habe keine Auskunft für den Grund der Aktion geben können, so Emmendörffer weiter. Sie ergänzte, dass eine neue Saatmischung ausgebracht wurde.

In der Nachbarschaft habe der Vorgang „erschütterte Reaktionen“ hervorgerufen. „Viele Menschen sind einfach traurig, dass so kurzsichtig und gefühllos mit diesem Insektenparadies umgegangen wurde.“ Eine Gedenktafel mit Texten und eine Kondolenzliste würden auf die Entwicklungen hinweisen. „Die Hoffnung ist, diesen Vorfall als Aufhänger dafür nutzen zu können, um eine generelle Sensibilisierung für unsere Stadtnatur und ihre Bedeutung für die Menschen zu erreichen.“

Die Blühwiese in Teltow vor ihrer Mahd. Quelle: privat

In der Stadt Teltow ist man überrascht. Es handle sich um einen Teil des Blühwiesen-Programms der Kommune. Auf diesem Areal seien im Vorjahr einjährige Blumen angesät worden. In diesem Jahr wollte man sie zu einer Blühwiese mit mehrjährigen Pflanzen umwandeln – daher die Arbeiten. „In ein paar Wochen blüht es wieder – bunter und vielfältiger“, verspricht Jürgen Stich, Sprecher der Stadt. Er räumt ein, dass es sich um einen schlechten Zeitpunkt gehandelt habe. „Wir hätten es früher machen sollen. Jetzt wirkt es wie ein Behördenwitz – ist es aber keiner.“ Die Kondolenzliste findet er geschmacklos, er bezeichnet sie als „Prenzlauerberg-Stil“.

Emmendörffer hält den Zeitpunkt für die Mähaktion ebenfalls für ungünstig, begrüßt aber, dass nun eine mehrjährige Saatmischung ausgetragen wurde sowie, dass in den kommenden Jahren noch weitere Flächen zum „Blühstreifen-Programm“ der Stadt hinzukommen soll. Insgesamt sind fünf Flächen dafür vorgesehen.

Von Konstanze Kobel-Höller