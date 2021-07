Teltow

„Das ist für euch – nur für euch!“, wendet sich Alexander Otto, Schulleiter der Grace-Hopper-Gesamtschule, gestern an seine Schüler und Schülerinnen, die zur Feier des Richtfestes des neuen Schulgebäudes auf die Baustelle in der Teltower Mahlower Straße gekommen waren. Derzeit ist die jüngste Kreisschule noch rund 800 Meter entfernt im Gebäude der ehemaligen Mühlendorf-Oberschule untergebracht, doch schon zum Schuljahr 2022/23 soll das anders sein.

„Es sieht gut aus“, sagt Landrat Wolfgang Blasig (SPD), „Wir liegen bis jetzt mit Zeit und Kosten im Plan.“ Das größte Bauprojekt des Kreises ist mit rund 40 Millionen Euro veranschlagt. „Aber ich mache mir natürlich etwas Sorgen, dass uns die explodierenden Baupreise doch noch die eine oder andere Überraschung bringen werden“, räumt Blasig als Schulträger ein.

29 Klassen finden in der neuen Schule Platz. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Bis zu 870 Schüler und Schülerinnen sollen hier von 62 Lehrkräften in 29 Klassen unterrichtet werden. Eine Lehrküche, WAT-Räume mit drei Lasercuttern, großzügige Bereiche für Physik, Biologie, Chemie, Informatik, Kunst und Musik, eine große Aula, eine kleine Cafeteria – die Schule verspricht, innovativ und modern zu sein. Am Anfang habe keiner der vielen Vorschläge dem Schulleiter entsprochen, erinnert sich Martin Kranich vom Architekturbüro „Numrich Albrecht Klumpp“ zurück.

Otto wollte unbedingt einen großen zentralen Treffpunkt und offene Lernräume. Schließlich wurde das sternförmige dreigeschossige Gebäude mit der integrierten Sporthalle entwickelt, „auf diesem wunderbaren großen Grundstück.“ 12.100 Quadratmeter Nutzfläche durften er und seine Kollegen beplanen, etwa 3200 Quadratmeter Fenster sowie rund 350 Türen werden eingesetzt und die zu bemalende Wandfläche macht 20.000 Quadratmeter aus.

3200 Quadratmeter Fenster finden hier Platz. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

„Das, was Sie heute hier sehen, ist alles andere als gewöhnlich – das ist innovativ“, ist Schulleiter Alexander Otto begeistert. „Wir gehen ein Bündnis für die Zukunft ein.“ Er freut sich, dass das Gebäude „unseren pädagogischen Grundsätzen folgt und nicht anders herum.“ Die Nachfrage nach Schulplätzen an der „Grace Hopper“ sei jetzt schon enorm und augenscheinlich werde es immer größer. Nach anfänglicher Zurückhaltung – im ersten Jahr wurde gerade so die Zweizügigkeit geschafft – sei die Gesamtschule in Teltow jetzt die am zweitmeisten nachgefragte Schule der Region.

Alexander Otto, Leiter der Gesamtschule Grace Hopper in Teltow, beim Richtfest. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Grundbucheintrag durch Kreis war rechtswidrig

Doch die Gesamtschule gibt derzeit dem Kreis nicht nur Grund zur Freude: Im Prozess um die umstrittene Grundbucheintragung der Mühlendorf-Oberschule musste er eine Niederlage gegen die Stadt hinnehmen. Die Mühlendorf-Oberschule war aufgelöst worden und die Kreis-Gesamtschule war in das Gebäude eingezogen. 2018 stand dann – für die Stadt Teltow völlig überraschend – der Landkreis im Grundbuch des Schulgrundstückes.

Man sei aufgrund des Bescheids des Bildungsministeriums als Schulträger dazu berechtigt und verpflichtet, hieß es damals. Für die Stadt Teltow bedeutete das nicht nur den Verlust eines Grundstückes und Sorge darüber, ob die geplante Grundschule nach Auszug des Kreises problemlos umgesetzt werden könne, sondern auch der Verlust mehrerer hunderttausend Euro Mieteinnahmen.

Landrat Wolfgang Blasig beim Richtfest der Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Nun hat das Gericht in erster Instanz entschieden, dass der Grundbucheintrag rechtswidrig war, bestätigten sowohl Vertreter der Stadt als auch des Kreises. Der Landkreis akzeptiere das Urteil und beabsichtige nicht, noch etwas dagegen zu unternehmen, so Stadtsprecher Jürgen Stich. Der Eintrag werde wieder zurück geändert. Landrat Blasig: „Grund war auch ein nicht ganz eindeutiger Bescheid zur Nutzung des Ministeriums. Es war sozusagen ein Geburtsfehler dieser Schule.“

Er betont, dass der Kreis nie die Absicht gehabt habe, die Mühlendorfschule zu behalten. „Wir wollten sie immer möglichst schnell der Stadt wieder zur Nutzung zurückgeben. Ich habe mich immer gewundert, dass man dem Landkreis zugetraut hat, das Grundstück zu behalten.“ Der Stadt hat nun jedenfalls bereits eine Mietnachzahlung in Höhe von 417.449,66 Euro erhalten, für vierte Jahr sind 328.000 Euro vereinbart.

Von Konstanze Kobel-Höller