Teltow

In der Teltower Oderstraße kam es am Dienstagvormittag zum Ladendiebstahl in einem Supermarkt. Ein Mitarbeiter meldete der Polizei den Verdächtigen. Der Mann war dabei beobachtet worden, wie er eine Wodkaflasche einsteckte und mit dieser ohne zu bezahlen den Supermarkt verlassen wollte. Gegen den 20-jährigen afghanischen Staatsbürger wurde eine Diebstahlsanzeige aufgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Von MAZonline