Lärm und Dreck: Anlieger der Teltower Robert-Koch-Straße sind genervt

Donnerstag, kurz nach 17 Uhr: Eine Kehrmaschine rollt durch die Robert-Koch-Straße in Teltow. Sie hinterlässt eine blitzsaubere Fahrbahn. Hat die Maschine extra jemand bestellt oder ist die Reinigung zu dieser Zeit Zufall? Die Anwohner halten den Zufall für unwahrscheinlich. Denn für 18 Uhr sind sie zu einer Straßenbegehung mit Kommunalpolitikern verabredet. Thema: der Dreck auf der Straße, aber auch der Lärm.

Die Straße führt im südlichen Abschnitt durch ein Waldstück. Aber der nördliche Abschnitt wird von Einfamilienhäusern gesäumt. Er hat eine Länge von vielleicht 300 Metern. Die Flächen an der westlichen Seite sind im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen, die gegenüberliegenden als Wohngebiet. Und nebenan liegt der Teltower Güterbahnhof. Und der ist das Problem der Einfamilienhausbewohner. Wie viele es sind, der Frage weicht ihr Wortführer Torsten Barthel aus. Er verweist stattdessen auf die stattliche Zahl von mehr als 250 Protestunterschriften, die gesammelt worden seien.

Bereits Poller aufgestellt

Barthel berichtet, während er zur Illustration großformatig kopierte Fotos in die Luft hält, von den Zügen auf dem Bahnhof, deren Schüttgut mit einem Bagger und Bobcats entladen werde, was Lärm mache. Lastwagen brächten das Material in die Mahlower Straße und von dort zum Bestimmungsort, manchmal schon früh morgens. Ein anderer Anwohner hat den Lastwagenlärm mit der Diktierfunktion seines Handys aufgezeichnet und nun eine Lautsprecherbox mit auf die Straße gebracht, damit die Politiker glauben, was man ihnen berichtet. Barthel kritisiert, einige Lkw-Fahrer seien rücksichtslos. Eine Nachbarin wählt drastischere Worte. Zur Reduzierung der Geschwindigkeit wurden vor zwei Wochen dicke Poller aufgestellt. Schön sind sie nicht. Über die Wirksamkeit gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

Barthel befürchtet: Es kann alles noch schlimmer kommen. Gleich bei ihm um die Ecke, wo früher mal ein Schrottplatz war und jetzt Autos abgestellt sind, wolle eine Firma eine Transportbetonanlage errichten, „fünf Türme, 18 Meter hoch“ und sieben Tage in der Woche 24 Stunden in Betrieb, so Barthel. Vermutlich werde der Beton für Neulichterfelde gebraucht, den künftigen Berliner Stadtteil nahe dem Bahnhof Lichterfelde Süd. Die Groth-Gruppe will dort 2500 Wohnungen errichten. Wenn Barthel mit seiner Vorahnung richtig liegt, würden – sofern sie nicht einen langen Umweg in Kauf nehmen wollten – Betontransporter nicht nur durch die Robert-Koch-Straße rumpeln, sondern auch durch Seehof. Dort seien die Leute, als sie davon hörten, aus allen Wolken gefallen, berichtet Barthel. Deshalb seien von dort auch viele der Unterschriften gekommen.

Dem Bürgermeister ist alles bekannt

Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) kennt das alles, alle Klagen und alle Klagenden. Er hat von ihnen schon ein paar hundert E-Mails erhalten und viele davon auch beantwortet. Er ist trotzdem zum Termin auf der Straße gekommen. Das Problem liege in der Historie, sagt er. Den Bahnhof gibt es seit 1909 – den Nachforschungen Barthels zufolge lag er in den ersten Jahrzehnten allerdings auf der anderen Seite der Fernbahngleise –, er wurde bis in die 1970er Jahre erweitert, nach der Wiedervereinigung gehörte er der DB Netz, seit 2006 der Baustofffirma Klösters. Von 1990 bis 2007 wurde er nicht genutzt. Aber, im Juristendeutsch formuliert: Eine Anlage verliert ihre Eigenschaft als Eisenbahnbetriebsanlage nicht durch Unterbrechungen der Eisenbahnnutzung oder Betreiberwechsel. Heißt: Solange er nicht entwidmet ist, bleibt ein Bahnhof ein Bahnhof. Genau wie die Grundstücke, Bauten und Einrichtungen drumherum, die zur Abwicklung des Bahnverkehrs erforderlich sind.

Außerhalb des Bahnhofsgeländes, im Industriegebiet direkt neben einem Asphaltwerk, will die Firma Wesling ein Baustoff-Recyclingwerk errichten. Das würde zu noch mehr Belastungen führen. Die Anwohner wissen in ihrem Widerstand die Stadt Teltow zwar auf ihrer Seite, für die Bewilligung des Bauantrags ist aber das Landesumweltamt zuständig. Es ist ein Klageverfahren anhängig. Für Torsten Barthel wäre die Lösung, das Gelände im Flächennutzungsplan nicht mehr als Gewerbefläche auszuweisen. Es sollte stattdessen zeitgemäß anwohnerfreundlich genutzt werden.

Eine Straßenverbindung als Entlastung?

Bürgermeister Schmidt wird in diesem Monat mit seinem Groß­beerener Amtskollegen Tobias Borstel ( SPD) beraten, ob es möglich ist, zur Entlastung der Anwohner eine Straßenverbindung vom Teltower Güterbahnhof zum Güterverkehrszentrum Großbeeren zu bauen. Der Weg ist kurz, aber voller Hürden: zwei Kommunen, die in zwei Landkreisen liegen und von denen eine, Großbeeren, von der Verbindung überhaupt nichts hätte. „Es ist eine komplizierte Gemengelage“, sagt Schmidt. Und: Selbst wenn es gelingt, den Verkehrslärm aus der Robert-Koch-Straße zu verdrängen, den Produktionslärm hätte man immer noch.

Von Stephan Laude