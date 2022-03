Teltow

Bunt wird es in der neunten Folge dieser Germany’s-Next-Topmodel-Folge, wenn die Kandidatinnen mit riesigen Emojis und zahlreichen Plüschtieren als Accessoires im Girly-Look zum Fotoshooting gebeten werden. Der Entscheidungslauf ist dann elegant in Rot, mit meterlangen Schleppen. Wie schlägt sich die 21 Jahre alte Teltowerin Lena, die als Plus-Size-Model weiterhin mit im Rennen um den Titel ist?

Lena aus Teltow beim Kuscheltier-Styling. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

Kurz bis knielang, in A-Linie oder im Twiggy Stil, verziert mit Einhörnern, Eisbären oder Teddybären aus Plüsch, obendrauf gibt es noch Lichteffekte und Geräusche – die Kleider des neunten Fotoshootings sind eine Fashion-Hommage an alle Kuscheltiere. Dazu werden hohe Plateau-Schuhe mit breiten Absätzen, vielen Riemchen, Nieten oder Schnürungen getragen.

Kuscheltieralarm! Quelle: ProSieben/Richard Hübner

„Express Yourself!“ ist das Motto und die Kandidatinnen müssen sich nicht nur in Sachen Kleidungsstil einer besonderen Herausforderung stellen, während sie auf einem Blitz, einem Regenbogen oder einem Stern zu dritt durch die Luft gezogen werden. „An einem riesigen Mobile sollen meine Models mir in dieser Woche zeigen, wer von ihnen aus dieser wilden Reizüberflutung heraussticht“, so Heidi Klum.

Als Fotograf ist diesmal der internationale Starfotograf Marc Baptiste mit an Bord, Cheerleader und Coach ist Pabllo Vittar, eine der bekanntesten Dragqueens der Welt, während des Entscheidungslaufs steht dann Nikeata Thompson der Show-Chefin zur Seite.

Entscheidungslauf in Rot, Lena rechts oben (r.) und rechts unten. Heidi Klum mit Gastjurorin Nikeata Thompson. Quelle: ProSieben/Richard Hübner

In knallroten Roben mit meterlangen Schleppen laufen die Kandidatinnen hier aus einem überdimensional großen Mund von Heidi Klum über den Laufsteg, als Schuhe tragen sie schlichte rote Spitzen-Pumps, ohne Accessoires. Wie sich bei den beiden Aufgaben Lena aus Teltow bewährt, können ihre Fans Donnerstagabend ab 20.15 Uhr auf Pro7 und Joyn verfolgen.

Von Konstanze Kobel-Höller