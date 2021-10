Märkte, Gewerbe, Gastro: So wird der Teltower Hafen weiterentwickelt

Teltow

Die erste Halle auf dem Teltower Stadthafen wird gebaut. Rund 20 Boote werden hier über den Winter eingelagert, so Hafenbetreiber Thomas Klemm. Da der Travellift noch nicht steht, werden sie mit einem Mobilkran aus dem Wasser geholt und dann mit einem Verholer ins Winterlager gefahren. „Alle Plätze sind schon weg“, sagt Klemm. Über zu geringes Interesse kann er sich nicht beklagen. Momentan wird die Halle vormontiert, alle nötigen Segmente befinden sich schon auf dem Grundstück.

Befreiung von Festsetzung im B-Plan

Doch zunächst musste noch ein Detail mit den Behörden geklärt werden: Laut Bauplan darf die Länge des zur Oderstraße jeweils nächstgelegenen Gebäudes nur dann 40 Meter überschreiten, wenn bestimmte bauliche Bedingungen erfüllt sind. Klemms Halle ist 65 Meter lang und erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Schon in wenigen Wochen soll zwischen ihr und der Oderstraße aber eine weitere Halle stehen, die – ganz nach Vorschrift – nur 40 Meter lang ist, eine weitere soll nächstes Jahr folgen.

Doch die Überzeugungskünste des Hafenbetreibers reichten nicht aus, um die mittelmärkische Baubehörde davon zu überzeugen, ein Auge zuzudrücken. „Das sind Dinge, die ein Verwaltungsrechtler vielleicht verstehen kann. Ein Investor aber nicht“, so Klemm. Also musste er bei der Stadt um eine Befreiung vom Bebauungsplan anfragen – und erhielt sie diese Woche.

Der Teltower Stadthafen, im Hintergrund das erste Gerüst für die erste Halle. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Vier Hallen sind derzeit auf dem Areal geplant. Maritimes Gewerbe wird einziehen, ein prämierter Bootsbauer aus Potsdam kommt nach Teltow, weitere Winterlager werden errichtet. Wenn der Platz knapp wird, spekuliert Klemm schon mit einer Erweiterung: Kontakt mit dem benachbarten Betonwerk hat er schon aufgenommen, denn er liebäugelt mit dem angrenzenden Areal bis zur Werkseinfahrt.

Doch damit nicht genug: Der Hafen ist jetzt auch Partner der Fernwärme Teltow. Auf den Hallendächern wird die wohl größte innerstädtische Thermo-Solaranlage errichtet. Seit einer Woche werden dafür die Leitungen gelegt, erzählt er. Ob es sinnvoll wäre, an den Fassaden Solarpaneele für die eigene Stromversorgung anzubringen, wird unterdessen noch geprüft.

Thomas Klemm (links) ist der Betreiber des Teltower Stadthafens, Silvio Schobinger baut das Hafengebäude. Quelle: Dirk Pagels, Stephan Laude

Nachhaltig soll auch das Hafengebäude werden, wenn es nach Investor Silvio Schobinger geht, dem Goerzwerk-Betreiber, der im März den Zuschlag für den Bau bekommen hat. „Ich bin ein großer Freund der Energiewende“, sagt er, und hofft auf eine großflächige, einachsig nachgeführte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, um möglichst viel Energie gewinnen zu können. Auch an Wärmepumpentechnik denkt er, doch da gebe es noch viel in Sachen Genehmigung zu klären – wasserrechtlich etwa oder zum Fernwärmenetz.

Feste feiern im großen Rahmen

„Derzeit bin ich in der heißen Phase des Vertragsschlusses und mit Planungen sowie Umplanungen beschäftigt“, so Schobinger. Klar sei aber, dass das Gebäude am Ende seiner modularen Entwicklung den Großteil des rund 1000-Quadratmeter-Grundstückes ausmachen soll. „Die von der Stadt ursprünglich geplanten und bereits genehmigten 300 Quadratmeter Grundfläche sind viel zu klein für Feste und Events mit 500 Menschen.“

Unverändert sei seine Leitidee, gebrauchte Container für das Gebäude zu verwenden, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, insgesamt spricht Schobinger von knapp 50 Stück. In ein paar Monaten möchte er die Pläne einreichen.

Ein wesentlicher Teil seines Gebäudes, das auch die Sanitäranlagen und das Hafenmeisterbüro beherbergen wird, ist ein ganzjährig betriebenes Restaurant. Es wird das bereits bestehende Bistro „Kleine Freiheit“ ergänzen und gemeinsam mit Veranstaltungen den Hafen noch weiter beleben.

Den Auftakt dazu machte unlängst der erste Herbstmarkt, der laut Ralf Bielefeldt, Betreiber des Bistros, ein großer Erfolg war. Der Organisator spricht von mehreren tausend Besuchern an dem Wochenende und zufriedenen Händlern.

Das Herbstfest 2021 auf dem Teltower Stadthafen hatte auch eine Beleuchtungsshow. Quelle: EVENTS-R.Bielefeldt

Leider habe es auch enttäuschte Kinderaugen gegeben, weil das angekündigte Karussell nicht auf dem Platz war. Doch der Betreiber habe sehr kurzfristig am Vortag abgesagt, sodass es schon zu spät gewesen sei, nach Ersatz zu suchen.

Er hofft aber, dass die Lichtmalereien und verteilten Süßigkeiten auch Freude gemacht haben – und dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Etwa auf dem Frühjahrs- oder Ostermarkt rund um den Saisonbeginn, dem nächstjährigen Herbstmarkt oder dem Wintermarkt in der Adventszeit 2022.

In diesem Jahr sei dieser leider nicht mehr stemmbar gewesen, so Bielefeldt. Während der Bootssaison wird es dagegen eher keine großen Events geben: Aufgrund von Förderauflagen sei dies nicht möglich, so Hafenbetreiber Klemm. Schließlich müsse die Slipanlage für die Boote zugänglich bleiben, ergänzt Bielefeldt.

