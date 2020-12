Teltow

Die Nachricht von einer Großspende in Höhe von 15 000 Euro erreichte Lothar Lübeck noch bevor der Nikolaus-Straßenverkauf losging: Eine Teltower Versicherungsagentur hat in der Märkischen von dem drohenden Aus des Vogelparks gelesen und sofort gesammelt.

Nach einer Stunde waren bereits 200 Bratwürstchen verkauft

Mitten ins Herz hat die Nachricht von der Existenznot des Vogelparks Teltow viele Menschen in der Region getroffen und mit so viel Zuspruch für eine Spendenaktion zum Nikolaustag hat dort keiner gerechnet. Die neuen Betreiber von „ Yves Bistro“ hatten vor einer Woche die Idee, am Sonntag einen Nikolaus-Straßenverkauf mit Glühwein, Grillwurst, Kaffee und Kuchen „to go“ zu veranstalten. Nach einer Stunde waren bereits 200 Bratwürstchen verkauft und für fünf Euro konnten sich Familien mit Nikolaus und Pferd fotografieren lassen. Alle Erlöse gingen an den Vogelpark.

Die beiden Schwestern Armara und Philomena freuten sich aufs Reiten. Sie waren mit ihrem Opa aus Berlin angereist. Quelle: Gesine Michalsky

Schlange stehen und mit einer kleinen Finanzspritze Familie Lübeck helfen, damit der Teltower Streichelzoo nicht für immer schließen muss – dafür hatten sich am Sonntag gut 1000 Menschen auf den Weg in die Kastanienstraße gemacht. Aus Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow und auch aus Berlin und Brandenburg wollten Familien mit Großeltern und Kleinkindern den privaten Tierpark retten. „Menschen kann man in der Krise entlassen und nach Hause schicken“, brachte es eine Spenderin auf den Punkt, „aber Tiere nicht.“

Noch ohne Speisekarte - Yves Bistro auf dem Gelände des Vogelparks verkaufte Bratwürstchen. Quelle: Gesine Michalsky

Ob beim Bezahlen am Waffelstand oder beim „ Glühwein to go“, immer wieder rundeten die Vogelparkfreunde großzügig auf und wünschten Lothar Lübeck, seiner Familie und Mitarbeitern, dass es weitergeht. Dem privaten Tierparkbetreiber stand vor Rührung das Wasser in den Augen. Einzelspenden im Briefumschlag oder in die Hand gedrückt, die Bescherung zum Nikolaustag war einfach toll. Horterzieherin Pia Lange fand es selbstverständlich zu spenden: „Wir sind schon mit so vielen Gruppen im Vogelpark gewesen, ein Besuch gehört an unserem Hort in Kleinmachnow zur guten Tradition.“ Damit dürfe nicht Schluss sein, denn dann gäbe es noch weniger kleine Oasen für Kinder in der Region. Auch Joachim und Beate Koch aus Stahnsdorf meinten, eine Einrichtung wie den Streichelzoo dürfe man nicht hängen lassen. Als sie von der Corona-bedingten monatelangen Schließung und der Existenznot erfuhren, war klar: „Da helfen wir, auch weil unsere Enkel so gerne herkommen.“

Karoline Smidt Nielsen(v. links) und Merle Barth Kapitäninnen von Turbine Potsdam spendeten den Erlös vom Kalenderverkauf an den Vogelpark. Quelle: Gesine Michalsky

Aus der direkten Nachbarschaft kamen Familien, die sich schon in der zweiten Generation ein Leben ohne Vogelpark nicht vorstellen wollten. Sogar aus dem Norden Berlins kam ein Großvater mit seinen beiden Enkelinnen. „Hier wird den Kindern so viel geboten. Sie können auf dem Pferd sitzen und ein paar Runden drehen. Das ist großartig. Ich komme schon lange hierher.“

Viele waren empört, dass Corona-Hilfen für Lothar Lübeck mit der Begründung abgelehnt wurden, er habe im entscheidenden Zeitraum zu wenig eingenommen. Zum Ausgleich spendete sogar ein Tierfreund aus Mallorca 100 Euro. Am Ende des Nikolaustages konnte sich Lothar Lübeck über 3660 Euro in der Kasse vor Ort freuen: Sie setzen sich zusammen aus 1990 Euro Spenden und einen Erlös von 1670 Euro aus dem Straßenverkauf. „Ich möchte mich sehr herzlich bedanken“, richtet Lübeck den Besuchern aus.

Von Gesine Michalsky