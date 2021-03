Wohnungsmarkt in Teltow - Wohnungsnot: So will Teltow drastische Mieterhöhungen eindämmen

In Teltow gilt derzeit ein Mietspiegel, der nicht mehr aktuell ist. Um Mieterhöhungen vor allem bei Neuvermietungen zu begrenzen, soll 2022 ein neuer Mietspiegel her – doch das ist nicht unumstritten.