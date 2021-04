Teltow

Nach mehr als sechs Wochen wird die Rückkehr von Teltows Bürgermeister Thoma Schmidt (SPD) in sein Amt für Montag erwartet, so Stadtsprecher Jürgen Stich. Schmidt hatte sich am 18. März wegen Corona-Symptomen in Quarantäne begeben. Auch mindestens sechs seiner engeren Mitarbeiter aus der Teltower Verwaltung gingen auf Anraten des Gesundheitsamtes in Isolierung. Von ihnen erkrankte in den darauffolgenden Wochen niemand.

Drei Tage darauf wurde jedoch bekannt gegeben, dass Schmidts PCR-Test positiv ausgefallen war und der 60-Jährige mit der Erkrankung durchaus zu kämpfen habe. Zwar musste er eigenen Angaben zufolge nie ins Krankenhaus und sei stabil, doch fühle er sich „wie nach einem Knock-out“. Anfang April hieß es, der Bürgermeister fühle sich noch schwach, er habe aber die schlimmsten Symptome überwunden. Die Genesung und Rückkehr ins Büro sollte jedoch noch einen Monat dauern.

Die Amtsgeschäfte wurden in den vergangenen Wochen von der ersten Beigeordneten Beate Rietz (SPD) geführt. Das Hygienekonzept des Teltower Rathauses sieht laut Stich vor, dass nie beide Verwaltungsspitzen gleichzeitig im Haus sind, um den direkten Kontakt und damit einen kompletten Ausfall der Rathausspitze zu vermeiden.

Von Konstanze Kobel-Höller