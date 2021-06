Teltow

Eine Partnerschaft mit einer Kommune aus Israel strebt Teltow an. Einen entsprechenden Prüfauftrag beschloss die Stadtverordnetenversammlung Donnerstagabend mit zwei Gegenstimmen. Damit solle „ein starkes und verbindendes Signal für die Zukunft gesetzt werden“, so die antragstellenden Fraktionen FDP/LTR, SPD und CDU. Diese Städtepartnerschaft solle ein nachhaltiges Zeichen der Solidarität mit Israel und gegen Antisemitismus setzen.

Vor der Abstimmung gab es Diskussionen zur Nahost-Politik. Axel Szilleweit (Die Linke) erklärte, der Antrag sei ja einerseits sehr löblich, da es gut sei, viele Partnerschaften zu haben. Sie seien schließlich auch Friedensbotschaften. Doch daher müsste auch das Land miteinbezogen werden, gegen das Israel einen heftigen Krieg führe. Es müsse also auch mit einer Stadt aus den palästinensischen Gebieten eine Partnerschaft eingegangen werden. „Auch, um zu zeigen, dass wir unparteiisch sind.“

Dem widersprach Ronny Bereczky (CDU): „Wenn Israel von der Hamas angegriffen wird, hat es das Recht, sich zu verteidigen.“ Er verwies darauf, dass es sich um die einzige Demokratie im Nahen Osten handle und den einzigen Staat in der Region, in dem alle Religionen auf dem Staatsgebiet friedlich zusammen leben können. Simon Behling (Die Linken) sprach von einem „unfassbar schlechten Zeitpunkt für diesen Antrag“.

Voriges Jahr hatte Teltow darüber nachgedacht, mit einer russischen Stadt eine Partnerschaft einzugehen, diese Idee wurde jedoch nach der Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny auf Eis gelegt. Seit Jahren führt die Stadt Partnerschaften mit Ahlen in Nordrhein-Westfalen, Gonfreville l’Orcher in Frankreich und Żagań in Polen, seit 2018 außerdem mit dem chinesischen Kreis Rudong rund 200 Kilometer nördlich der Millionenmetropole Shanghai. Gerade letztere Städtepartnerschaft steht oft in der Kritik, da sie zu wenig mit Leben gefüllt sei,

Von Konstanze Kobel-Höller