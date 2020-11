Narren übernehmen Teltow: Rathaussturm in Corona-Fassung

Teltow

„Bewahrt euch für 2021 eure Kraft. Dann wird wieder gesungen, gelacht und ein zauberhaftes Programm auf die Bühne gebracht“, versprach Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) am 11. November um 11.11 Uhr aus dem Fenster des Alten Rathauses, nachdem Manuela Böhm, Präsidentin des Damenelferrates Rot-Weiß den Stadtschlüssel verlangt hatte. „Und ist das Leben auch grau – wir benötigen dringend euer Telow Helau!“

Der Schlüssel war im Februar 2020 ein Geschenk von Hermann Lamprecht (links), der auch als "Alter Fritz" bekannt ist. In der Mitte Bürgermeister Thomas Schmidt, rechts Manueal Böhm vom Damenelferrat. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Anzeige

Dann folgte die Abgabe des Schlüssels, erstmals übrigens nicht aus Holz, sondern eigens in Handarbeit hergestellt von Kunstschmieder Werner Mohrmann-Dressel in Auftrag von Hermann Lamprecht, auch bekannt als „Alter Fritz“. Erst im Februar dieses Jahres hatte er ihn Böhm als Geschenk überreichte.

Der Schlüssel wurde von Bürgermeister Schmidt an einem Seil aus der ersten Etage heruntergelassen. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Diesmal erfolgte die Übergabe des Schlüssels an die Narren aufgrund von Corona aber nicht persönlich, sondern er wurde in bester Rapunzelmanier aus dem ersten Stock an einem Seil herabgelassen.

Böhm schickte einen Orden als Dankeschön für den Rathausschlüssel zu Schmidt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Als Dank erhielt der Bürgermeister von der Präsidentin des Damenelferrates eines Orden. Üblicherweise sei es das Prinzenpaar, das die ersten Orden der Session erhalte, so Böhm. Dieses Jahr sei es aufgrund der Situation Schmidt.

Bürgermeister Thomas Schmidt nimmt den Orden in Empfang. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Auch die Orden und Anstecknadeln stehen hier in diesem Jahr ganz in Zeichen von Corona – ein Virus ziert sie.

Und mit einem diesmal nicht ganz so vielstimmigen „ Helau – Teltow!“ war dann auch in Teltow der Karneval für dieses Jahr eröffnet. Zweifelsohne eine leiserere fünfte Jahreszeit als sonst – aber ganz unterkriegen wollen sich die Narren dann auch nicht lassen.

Bürgermeister Thomas Schmidt zeigt stolz den Orden. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Lesen Sie auch

Von Konstanze Kobel-Höller