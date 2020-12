Teltow

Felix Ludwig wird neuer Finanzvorstand der Verti Versicherung AG in Teltow. Er folgt zum 1. Januar 2021 Christian Paul Sooth, der den Aufsichtsrat um die Entbindung seines Vorstandsmandates gebeten hatte. Ludwig ist Wirtschaftsingenieur und auf Versicherungen spezialisiert. Er kam bereits 2013 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young zur Verti-Gruppe. Dort arbeitet er seit 2017 als Direktor für Risikomanagement.

Experte aus den eigenen Reihen

Christian Paul Sooth ist studierter Politologe und Ökonom und seit 1998 bei dem Direktversicherer in Teltow tätig. Den Posten als Finanzvorstand hatte er seit 2010 inne. Der ebenfalls scheidende Verti-Vorstandsvorsitzender José Ramón Alegre würdigte zum Abschluss Sooths langjähriges berufliches und soziales Engagement und wünschte ihm weiterhin alles Gute. Er sei erfreut, dass mit Ludwig der Posten des Finanzvorstandes mit einem Experten aus den eigenen Reihen besetzt werden konnte, sagte Alegre.

Seit 1996 in Teltow

Der Vorstand der Verti Versicherung AG in Teltow setzt sich künftig aus dem Vorstandsvorsitzenden Miguel Angel Rosa, der ebenfalls zum 1. Januar 2021 auf José Ramón Alegre folgt, sowie Carlos Nagore und Felix Ludwig zusammen.

Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800 000 versicherten Kraftfahrzeugen das zweitgrößte Kfz-Direktversicherungsunternehmen in Deutschland. Gegründet wurde es 1996 und hat seither seinen Hauptfirmensitz in Teltow sowie seit Anfang 2018 einen weiteren Standort in Vaterstetten bei München. Mehr als 550 Mitarbeiter sind bei Verti beschäftigt.

Auch in der Stadt Teltow engagiert

Das Unternehmen engagiert sich auch außerhalb seines Firmenbereiches für gesellschaftliche und soziale Projekte in der Stadt Teltow. So war Verti neben einem Unterstützer verschiedener sportlicher Aktivitäten mehrere Jahre Hauptsponsor des Teltower Stadtfestes. Zum vorübergehenden Weitererhalt des Teltower Vogelparks übergab die Gesellschaft dem privaten Betreiber Lothar Lübeck eine Spende in Höhe von 15 000 Euro.

