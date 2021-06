Teltow

Am Dienstag wurde in Teltow der Diebstahl eines Kraftrades der Marke Honda anzeigt. Das Fahrzeug stand gesichert auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Waldheim-Straße und wurde in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 5.45 Uhr, entwendet. Es handelt sich um eine neuwertige Honda CB 1000 RA mit dem amtlichen Kennzeichen PM-SZ 75. Hinweise bitte an 0331/5 50 80.

Von MAZonline