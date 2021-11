Teltow

Die dringende Anschaffung von Luftfiltern für alle kommunale Teltower Schulen fordern die Stadtverordneten Rolf Kasdorf, Andreas Wolf (beide Fraktion Freie Wähler-BIT-BFB) sowie Eberhard Adenstedt (freies Mandat) sowie als Unterstützer der Physiker Stefan Ludwig, die Chemikerin Professor Irene Nehls sowie Christoph Radinger von der Wählerinitiative Grün Und Transparent (GUT) in einem offenen Brief von Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD).

„Auch in Klassenzimmern, in denen Stoßlüften möglich ist, vermindert der zusätzliche Einsatz von Luftreinigern die Virenlast erheblich“, so die Unterzeichner, die außerdem darauf hinweisen, dass die Verwendung der Luftreiniger in geschlossenen Räumen und insbesondere in Schulen etwa vom Bundesumweltamt oder dem Brandenburger Bildungsministerium empfohlen werde. Sie seien kein Allheilmittel, könnten aber als integraler Bestandteil eines Gesamtkonzepts einen erheblichen Beitrag zum Schutz vor Ansteckung leisten. „Ohne den Einsatz von Luftfiltern ist die Nutzung von unzureichend zu lüftenden Klassenräumen in Pandemiezeiten unverantwortlich“, so die Teltower, die Schmidt auffordern, sofort die Initiative zu ergreifen, denn als Bürgermeister obliegt Ihnen die Fürsorgepflicht für die Teltower Schulkinder.“

Von MAZ Online