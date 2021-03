Teltow

Auf Widerstand bei Anwohnern stößt der geplante Neubau einer Kita in der Teltower Ruhlsdorfer Straße 71. „Grundsätzlich haben wir nichts gegen den Bau einer Kita einzuwenden, der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt ist ja groß“, sagt Sebastian Kaplick, dessen Grundstück direkt an das neue Bauvorhaben grenzt. Doch das jetzige Projekt bekämpft er.

„Im Juni vorigen Jahres durften wir im Bürgermeisterbüro ausnahmsweise einen Einblick in erste Planungen nehmen“, erinnert er sich. Ursprünglich sollte dort ein Flachbau mit etwa 60 Plätzen entstehen, so Kaplick. Der Stadt seien diese Planungen jedoch gar nicht bekannt gewesen, erklärt Stadtsprecher Jürgen Stich auf MAZ-Anfrage. Birgit Brademann, ebenfalls betroffene Anwohnerin, ärgert sich: „Bislang hat niemand mit uns über den Kitabau gesprochen. Von den aktuellen Dimensionen eines dreistöckigen, etwa 58 Meter langen Gebäudes mit 156 Betreuungsplätzen haben wir erst durch den MAZ-Beitrag erfahren.“

Die Unionhilfswerk Sozialeinrichtungen gGmbH (UHW) plant eine neue Kita für Teltow, Ruhlsdorfer Straße, mit 156 Tagessplätzen, Krippe, Kita und Hort. Quelle: HSR-Architekten

Bauplanung ohne Anwohnerbeteiligung

Durch die aktuelle Bauplanung sehen sich die beiden Nachbarsfamilien in ihren Rechten verletzt, da Anwohnerinteressen nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. „Der geplante Kita-Bau würde auf der gesamten Länge unseres Grundstücks verlaufen und uns bei einer Höhe von etwa acht Metern förmlich erschlagen“, sagt Kaplick. Auch müsste ein erst vor zwei Jahren errichteter Kamin stillgelegt werden, da nach dem Bau der Kita das Abstandsgebot von 15 Metern zum nächsten Fenster nicht mehr gegeben wäre. Er bewertet das derzeitige Bauvorhaben als „komplette Fehlplanung, bei der wir in keiner Weise eingebunden wurden oder werden, weder von der Stadt noch vom Bauträger. Als Nachbarn fühlen wir uns in diesem Punkt komplett entmündigt.“

Auf diesem Grundstück in der Teltower Ruhlsdorfer Straße soll eine Montessori-Kita entstehen. Quelle: Madlen Pilz

Bauplanung ohne SVV-Beschluss

Martin Emmendörffer, Stadtverordneter und Mitglied des Bauausschusses in Teltow für den Fraktionsverbund der Grünen und Linken kritisiert vor allem das Baugenehmigungsverfahren der Stadt. Hier sei ein „Bebauungsplanverfahren mit entsprechender Beteiligung der Öffentlichkeit angezeigt. Das „gemeindliche Einvernehmen zum Antrag auf Baugenehmigung“ soll kommende Woche ohne vorherige öffentliche Anhörung im Hauptausschuss erteilt werden.

Martin Emmendörffer, Bündnis 90/Grüne Teltow, Stadtverordneter, kritisiert die mangelnde Einbindung der Bürger. Quelle: privat

„Den Beschluss aber lediglich in den Fachausschüssen ohne Beteiligung der gesamten Stadtverordnetenversammlung zu fassen, ist bei derart großen Bauprojekten absolut unangemessen“, findet Emmendörffer. Die Stadt hält ein solches Verfahren nach Aussagen des Stadtsprechers allerdings für „entbehrlich, wenn die einzelnen Fragestellungen auf Bauantragsebene gelöst werden können“.

Baurecht soll Nachbarn schützen

Martin Emmendörffer indes ist überzeugt, dass in diesem Fall auch öffentlichen Belange beeinträchtigt sind. Die dauerhafte Versiegelung von Flächen sei „ein Eingriff in das Schutzgut Boden“, im hinteren Bereich des Grundstücks reiche die Fläche einige Meter in den Außenbereich hinein, außerdem sei die Ruhlsdorfer Straße als Hauptverkehrsstraße ebenfalls direkt betroffen. „Statt einer einseitigen Festsetzung des Bauvorhabens, hätten Betroffene bei entsprechender Anwohnerbeteiligung frühzeitig von den Plänen erfahren müssen, um ihre Einwände adäquat vorbringen zu können“, kritisiert Emmendörffer. Es sei ein wichtiges Anliegen des Baurechts, „Nachbarn miteinzubeziehen und auch zu schützen“.

Anwohner hoffen auf Kompromiss

Sebastian Kaplick bekräftigt, dass er sich nicht grundsätzlich gegen die Errichtung einer Kita auf dem benachbarten Grundstück ausspräche. Für heute hat er daher um einen Gesprächstermin bei Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) gebeten. Ein Schlichtungsversuch, der zeigen soll, dass die Anwohner durchaus kompromissbereit sind. „Ich erwarte, dass sich die Stadt endlich mit uns an einen Tisch setzt, auf unsere Belange eingeht und das Bauvorhaben verkleinert“, sagt Kaplick. Dafür werden er und Birgit Brademann beim Landratsamt um Aufschub der Baugenehmigung bitten.

Sebastian Kaplick wehrt sich gegen die geplante Montessori-Kita in Teltow in dieser Fom. Quelle: Madlen Pilz

Sollten die Versuche der Anwohner, gemeinsam mit der Stadt eine konstruktive Lösung zu finden, scheitern und der Hauptausschuss am kommenden Montag das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau erteilen, „bleibt uns nur noch der Klageweg“, bedauert Kaplick. Zwar möchte er einen für alle Seiten teuren Rechtsstreit möglichst vermeiden. „Eine Kita kann hier gern kommen,“ betont er, „aber so, wie sie derzeit geplant ist, werden wir sie definitiv nicht hinnehmen.“

Von Madlen Pilz