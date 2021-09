Teltow

Waren im Wert von rund 500 Euro wollte eine Frau offenbar in einem Geschäft in der Teltower Oberstraße stehlen. Doch sie kam nicht weit.

Ein Wachschutzmitarbeiter hatte die Frau am Donnerstagabend dabei beobachtet, wie sie Kleidungsstücke, Waschmittel und zahlreiche Schokoladentafeln in einen Rollkoffer packte. An der Kasse bezahlte die Frau schließlich nur die Waren aus dem Einkaufswagen und wollte dann den Laden verlassen.

Daraufhin wurde sie von dem Mitarbeiter aufgehalten und die Polizei informiert. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Die 28-jährige Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Von MAZonline